İlk Sinyaller Verildi! Büyük Porsche Projesi Rafa Kaldırılıyor

Porsche'nin uzun bir zamandan beri elektrikli hâle getirmeye çalıştığı 718 Boxster ve Cayman modellerini daha satışa bile sunmadan rafa kaldırmayı planladığı ileri sürüldü. Ortaya çıkan bilgilere göre şu anda üzerinde en çok durulan seçeneklerin başında projenin iptal edilmesi geliyor.

Porsche, Elektrikli 718 Projesini İptal Edebilir

Porsche'nin elektrikli 718 projesini iptal etmek için pek çok sebebi olduğu ortaya çıktı. Tahmin edebileceğiniz üzere bunların en başında 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni CEO olarak koltuğa oturan Michael Leiters'ın maliyetleri kontrol altına alma isteği geliyor. Marka, daha önce uyguladığı tamamen elektrikli araç stratejisinden geri adım atmasının ardından harcamalarını kısmak zorunda kaldı.

2025 yılında Çin'deki satışlarda yaşanan yüzde 26'lık düşüşle birlikte bunun etkisi daha da çok hissedilmeye başlandı. Şirket şimdi de ürün yelpazesine şarj edilebilir hibrit model eklemeyi düşünüyor. Bu da yeni bir altyapı ve önemli bir maliyet anlamına geliyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında yeni 718 modellerinin tahmin edilenden de uzun bir süre daha gecikmesine neden olması kaçınılmaz görünüyor.

Aradan çok uzun bir zaman geçtikten sonra piyasaya sürülmelerinin piyasaya bir etkisi olup olmayacağı da net değil. O zamana kadar zaten çoktan eskimiş olabilirler. Bunları detaylı bir şekilde değerlendirdikten sonra Porsche'nin tamamen elektrikli bir geleceğin doğrudan bir parçası olmak yerine daha kontrollü ilerleyebileceği bir yol çizmesi muhtemel görünüyor.

Elektrikli 718 modelleri hiçbir zaman gelmeyebilir veya Porsche, ileride bu projenin temelinden hareket ederek çok daha iyi bir projenin altına imza atabilir. Markanın bu alanda nasıl bir gelecek planı izleyeceği şimdilik net değil ancak yakın bir zamanda benimseyeceği yeni stratejinin yansımaları kendini göstermeye başlayacak. Böylece planı hakkında daha detaylı bilgi edinilebilecek.