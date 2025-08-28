Porsche Oyun Konsollarını Arabalara Getiriyor!

Otomotiv sektörü elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte daha teknolojik ve dijital bir geleceğe doğru ilerliyor. Bu dönüşüm ile birlikte üreticilerin araç içi eğlence deneyimine de daha çok önem verdiğine şahit oluyoruz. Özellikle dizilerden oyunlara kadar birçok içerik artık günümüz otomobillerinde mevcut. Bu trendin son örneği ise otomotiv dünyasının en prestijli markalarından Porsche'den geldi.

Alman üretici İsviçreli merkezli N-Dream'in geliştirdiği AirConsole oyun desteğini araçlarına getirdi. Porsche sahipleri artık araçlarının bilgi-eğlence ekranında oyun oynayabiliyor. Detaylar haberde!

Porsche Araçlarına AirConsole Desteği Geliyor

Bilmeyenler için 2023'ten bu yana birçok otomobil markası tarafından kullanılan AirConsole, araç içinde herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan oyun deneyimi sunan bir dijital servis olarak öne çıkıyor. Yolculara özellikle kısa süreli ve eğlenceli oyunlar sunan bu platform; yarış, spor ve bilgi gibi farklı kategorilerden 40'tan fazla oyuna ev sahipliği yapıyor.

AirConsole platformu kısa bir süre önce Porsche araçlarına da geldi. Araç sahiplerinin ilk etapta oynayabileceği bazı popüler oyunlar şu şekilde:

Who Wants to Be a Millionaire? (Sony Pictures Television)

Overcooked (Team17)

UNO® Car Party! (Mattel, Inc.)

Peki bu oyunlar sadece birer bilgi-eğlence ekranına sahip olan otomobillerde nasıl oynanacak? Kullanıcılar, Porsche Uygulama Merkezi'nden AirConsole'u başlattıktan sonra bir QR kodu tarayarak akıllı telefonlarını oyun kumandası olarak kullanabilecek. Sistem, araç park halindeyken sürücü de dahil olmak üzere en fazla beş oyuncuyu destekleyecek.

Porsche, AirConsole platformunu ilk olarak Macan modeliyle kullanıcılarına sundu. Ancak bu deneyim sadece Porsche Macan'la sınırlı kalmayacak. Mevcut platform, yakında Çin hariç olmak üzere Porsche Connect hizmetinin aktif olduğu tüm pazarlarda daha geniş bir model havuzuyla genişletilecek. Ayrıca BMW, Volkswagen ve Audi gibi diğer lüks otomobil üreticilerinin de daha öncesinde AirConsole'u araçlarına entegre ettiğini belirtelim.

Peki siz Porsche araçlarına gelen yeni oyun hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz?