Egzoz Sesine Sahip Elektrikli Otomobil: Porsche Cayenne EV Ortaya Çıktı!

Porsche elektrikli otomobil dünyasına bundan yıllar önce Taycan modeli ile sağlam bir giriş yapmıştı. Tüketiciler tarafından büyük ilgi gören Taycan modeli, günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu başarının ardından Porsche yeni elektrikli otomobilleriyle de gündeme geliyor. İşte Porsche Cayenne EV teknik özellikleri ve detayları...

V8 Sesi Var Motor Yok! Yeni Porsche Cayenne EV Teknik Özellikleri

Porsche elektrikli araç dünyasında sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Tamamen elektrikli Porsche Cayenne EV’nin testleri sürerken modelle ilgili ortaya çıkan ilginç bir detay otomotiv tutkunlarının dikkatini çekti. Goodwood Festival of Speed etkinliğinde denenen Cayenne EV gerçek bir V8 motor sesi çıkartıyormuş gibi davranıyor. Üstelik bu sesler tamamen hoparlörlerden veriliyor.

Autocar tarafından yapılan haberde ise aracın sürüş testi sırasında duyulan sesin gerçek bir Porsche V8 motorundan alındığını ancak dijital olarak üretildiğini doğruladı. Bu durum Porsche’nin daha önce Taycan ve Macan gibi modellerde izlediği "elektrik motoruna özel ses" stratejisinden şaştığını gösteriyor.

Sahte V8 motor sesiyle dikkat çeken Cayenne EV’de, Hyundai Ioniq 6 N veya Kia EV6 GT gibi modellerde bulunan sahte vites geçişleri ise bulunmuyor. Aracın sesi hızlandıkça tek bir vites varmış gibi yükseliyor. Bu yönüyle ses karakterinin Dodge Charger Daytona gibi sentezlenmiş bir V8 hırıltısına benzeyeceği tahmin ediliyor.

Porsche’nin elektrikli otomobillerde içten yanmalı motor deneyimini taklit etme yoluna gitmesi bazılarını şaşırtsa da ses mühendisliği gelecekteki sürüş deneyiminin bir parçası haline geliyor. Aracın seri üretim versiyonunun 2026 yılında tanıtılması bekleniyor dolayısıyla bu özelliklerin nihai hâli henüz netleşmiş değil. Ancak ufak bir detay vererek haberimizi bitirmek istiyoruz.

Porsche geçtiğimiz yıllarda "elektrikli motorlar içten yanmalı motorlardan daha iyi geçmişi taklit etmeye gerek yok" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Konuyla ilgili pek çok medya grubu "neden kendinizle çelişiyorsunuz" minvalinde sorular yöneltiyor ancak bu soruya markadan henüz net bir cevap gelmiş değil.