İnanması Güç Ama Gerçek: Satılan Her 2 Porsche'den Biri Artık "Fişli"

Otomobil endüstrisinde dengeler yavaş yavaş değişiyor. Çok değil, birkaç yıl önce oldukça küçük bir kesime hitap eden elektrikli arabalar günümüzde fosil yakıtlı modelleri bile geride bırakmayı başardı. Üstelik bu sadece Tesla gibi markaların yükselişiyle değil, 100 yıllık otomobil üreticilerinin de elektrikli modellere geçişiyle hızlanıyor. Bunun son örneği ise Porsche oldu. Şirket, tarihinde ilk kez Avrupa'da içten yanmalı modellerden çok elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

Porsche'den Avrupa’da Tarihi Başarı, Elektrikli Satışları Zirveye Yerleşti

1948 yılından bu yana otomobil üreten Porsche, 2025'te tarihi bir değişime imza attı. Şirket, Avrupa pazarında ilk defa benzinli arabalardan daha çok sayıda elektrikli ve plug-in hibrit araba satışı gerçekleştirdi. Buna göre Avrupa'daki toplam Porsche satışlarının yüzde 57,9'u elektrikli ya da hibrit modellerden oluştu.

Tamamen elektrikli Macan ise satışların yüzde 30'una yakın bir ksımını oluşturdu. Porsche müşterilerinin büyük bir kısmı ise Panamera ve Cayenne gibi hibrit modelleri tercih etti. Porsche'un bu başarısı tarihi bir değişimin kanıtı olsa da süpriz değil. Türkiye ve ABD gibi ülkelerde içten yanmalı motorlara talep yüksek.

Ancak Arupa Birliği ülkelerinde durum farklı. Çevre bilinci yüksek bir nüfusa sahip olan AB'de elektrikli arabalar uzun zamandır yükselişte. Bu nedenle Porsche'un başarısı beklenmedik bir haber olmadı. Örneğin benzer şekilde Çin de elektrikli otomobil satışlrının yüksek olduğu bir ülke.

Genel tabloya baktığımızda ise durum çok farklı değil. Porsche, 2025 yılında 279.449 araç satışı gerçekleştirdi. Bu 310.718 aracın teslim edildiği 2024 yılına göre yüzde 10'luk bir düşüş anlamına geliyor.

Global Macan satışlarının da yüzde 53,8'ini (45.367 adet) tamamen elektrikli modeller oluşturdu. Benzinli versiyon 38.961 adet ile geride kaldı. 2024 ile 2025 arasındaki farkları gösteren genel tablo ise şu şekilde: