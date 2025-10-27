Porsche İçin Kabus Yılı: Kâr Oranı Yüzde 99 Düştü!

Porsche için elektrifikasyon dönüşümü hızlı başlamış olsa da 2025 yılı verileri marka kârlılığında yaşanan ciddi sorunları göz önüne seriyor. Markanın kârlılık oranları rekor derecede düştü. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Porsche için bir acil durum planı devreye sokulacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Porsche İçin Zorlu Dönem: Elektrikli Araç Projeleri Askıya Alındı!

Alman otomotiv devi Porsche uzun yıllardır Volkswagen Grubu’nun en güvenilir gelir kaynaklarından biri olarak görüldü. Ancak 2025 yılı itibarıyla işler beklenenden çok kötü gidiyor. Geçen yılın aynı çeyreğinde 974 milyon euro kâr açıkladığını açıklayan şirket, bu yıl aynı dönemde 967 milyon dolar zarar etti. Ayrıca yılın ilk üç çeyreğindeki toplam kârı sadece 40 milyon euroda kaldı.

Bu düşüşün önemli nedenlerinden biri Porsche’un büyük umut bağladığı elektrikli otomobil (EV)/hibrit geçiş stratejisinin beklentileri karşılayamaması. Şirket yeni bir elektrikli-hibrit modelini iptal ederek bu geçiş planını askıya aldı ve bunun yerine içten yanmalı motorlu modellere odaklanma kararı aldı.

Porsche’un karşılaştığı bir diğer ciddi sorun da Çin pazarındaki rekabetçi ortamın değişmesi. Yerli Çinli otomobil üreticileri hızla yükselirken, Porsche gibi yabancı markalar pazar payı kaybetti. Şirketin Çin’deki satışları yaklaşık yüzde 26 oranında düştü. Bu daralma, özellikle önemli bir pazar olan Çin’de şirketin finansal performansını olumsuz etkiliyor.

Porsche için yakın gelecekte kritik bir yönetim değişimi de gündemde zira 2026 başında görevi devralması planlanan eski McLaren Group yöneticisi Michael Leiters, şirketi bu krizden çıkarma göreviyle karşı karşıya. Şirketin elektrikli araçlarda yükselme planını yeniden değerlendirirken, içten yanmalı motorlara dönüş stratejisini nasıl yürüteceği büyük merak konusu.

