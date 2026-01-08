Porsche İtiraf Etti: Büyük Bir Hataydı!

Alman otomotiv devi Porsche’de dikkat çeken bir itiraf geldi. Markanın eski CEO’su Oliver Blume, içten yanmalı ilk nesil Macan’ın üretimden kaldırılmasının yanlış bir karar olduğunu açıkça kabul etti. 1 Ocak itibarıyla CEO koltuğunu Michael Leiters’e devreden Blume, bu kararla pazar gerçeklerinin yanlış okunduğunu söyledi. İşte detaylar…

Porsche, Macan Konusunda Yanlış Karar Verdiğini Kabul Etti!

Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan eski Porsche CEO'su Blume, elektrikli Porsche Macan EV’e geçiş sürecinde içten yanmalı Macan’ın erken gözden çıkarıldığını belirtti. O dönemki verilerin elektrikliye geçişin daha hızlı olacağını gösterdiğini ifade eden Blume bugün gelinen noktada bu öngörünün tutmadığını vurguladı.

Elektrikli modellere olan talebin beklenenden yavaş artması Macan gibi güçlü bir içten yanmalı modelin eksikliğini daha görünür hâle getirdi. İlk nesil Porsche Macan Avrupa’da GSR2 siber güvenlik kuralları nedeniyle 2024’te satıştan çekilmişti.

Porsche, küresel üretimi ise 2026 ortasında tamamen durdurmayı planlıyor. Stoklar tükendiğinde model tamamen tarihe karışacak. Bu boşluğu doldurmak isteyen Porsche, Cayenne’in altında konumlanacak yeni bir içten yanmalı SUV üzerinde çalışıyor.

Macan adını taşımayacak olan bu modelin, 2028’de yollara çıkması ve Audi Q5 ile teknik altyapı paylaşması bekleniyor. Marka, böylece elektrikliye geçişte daha temkinli ve esnek bir strateji izlemeyi hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...