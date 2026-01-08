Yerli Otomobile Zam! Togg T10X ve T10F 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu!

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, 2026 yılına girerken fiyat politikasında dikkat çeken bir adım attı. Markanın SUV ve sedan segmentindeki iki ana modeli olan Togg T10X ve Togg T10F, Ocak ayı itibarıyla güncellenen fiyat listeleriyle yeniden gündeme geldi. Yeni yılın başında “zam gelecek mi?” sorusu kullanıcıların odağındayken, açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı. İşte detaylar…

Togg Ocak 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu!

Togg tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, Ocak 2026 itibarıyla hem T10X hem de T10F modellerinde sınırlı bir fiyat artışı uygulandı. Aralık ayına kıyasla yapılan bu artış, elektrikli otomobil pazarında yaşanan genel maliyet baskılarına rağmen görece düşük seviyede tutuldu.

Böylece Togg, 2026 yılına agresif zamlar yerine daha dengeli bir fiyat stratejisiyle giriş yapmış oldu. SUV gövde yapısıyla öne çıkan T10X, Ocak ayı itibarıyla 1.870.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta kalmaya devam ediyor.

Togg T10X Fiyat Listesi – Ocak 2026

Togg T10X V1 RWD – Standart menzil (314 km): 1.870.000 TL

Togg T10X V1 RWD – Uzun menzil (523 km): 2.180.000 TL

Togg T10X V2 RWD – Uzun menzil (523 km): 2.371.000 TL

Togg T10X V2 4More – 4×4 (468 km): 3.178.000 TL

Uzun menzil ve dört tekerlekten çekiş seçeneklerinde fiyatlar yükselse de, modelin segmentindeki birçok rakibe kıyasla rekabetçi konumunu koruduğu görülüyor. Özellikle 4More versiyonunun sunduğu performans ve donanım seviyesi, fiyat artışına rağmen kullanıcı ilgisini canlı tutuyor. Sedan segmentinde konumlanan T10F cephesinde de benzer bir tablo söz konusu.

Modelin başlangıç fiyatı Ocak 2026 itibarıyla 1.886.000 TL seviyesine çıkmış durumda. Uzun menzil seçeneklerinde 600 kilometrenin üzerindeki menzil değerleri, T10F’i hem günlük kullanım hem de uzun yol senaryoları için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Togg T10F Fiyat Listesi – Ocak 2026

Togg T10F V1 RWD – Standart menzil (350 km): 1.886.000 TL

Togg T10F V1 RWD – Uzun menzil (623 km): 2.196.000 TL

Togg T10F V2 RWD – Uzun menzil (623 km): 2.371.000 TL

Togg T10F V2 4More – 4×4 (523 km): 3.178.000 TL

Önümüzdeki aylarda kur, maliyet ve pazar koşullarına bağlı olarak yeni güncellemeler gündeme gelebilir. Peki siz Togg’un Ocak 2026 fiyat politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.