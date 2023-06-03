Porsche 60 Yıllık Logosunu Yeniledi

Elektrikli otomobillerin kullanımının artmasıyla birlikte, otomobil markaları da logolarında değişiklik yaparak kimliklerini öne çıkarmaya başladılar. Alman otomotiv devi Porsche da bu değişim sürecine son katılan markalardan biri.

Porsche, 75. yaşını kutladığı bu yılki otomobillerinde kullandığı logosunu yeniledi. 1930'lu yıllarda kurulan şirket, daha önce 1952, 1954, 1963, 1973, 1994 ve 2008 yıllarında logosunda değişiklik yapmıştı. Geçmişte yapılan değişiklikler de bugünkü gibi küçük dokunuşları içeriyordu.

Yeni logoda, kabartmalı arka doku daha düz hâle getirilirken, kırmızı alanlardaki noktalı kabartmalar petek dokusuna dönüştürülmüş. Ortadaki şahlanan at daha belirgin ve agresif hâle getirilmiş ve "Stuttgart" yazısı da daha belirgin olarak geri gelmiş.

Porsche Logo Geçmişi

Porsche ayrıca yeni otomobil alanlara eski logolardan birini de temin edebilme imkânı sunuyor.

Öte yandan, Porsche Taycan modeliyle elektrikli otomobil pazarına giriş yaptı. Taycan, 2020 yılında piyasaya sürüldü ve şirkete oldukça iyi gelir sağladı.

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