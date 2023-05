Yeni Renault Austral Türkiye'de: İşte Çarpıcı Özellikler!

Renault, "Bu Yolculuk Senin" sloganıyla Türkiye'nin en büyük ve batısındaki Gökçeada'da Yeni Renault Austral lansmanını gerçekleştirdi.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti Türkiye'de her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün Türkiye'de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Yeni Renault Austral, bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin "2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili" ödülüne layık gördüğü bir modeldir. Verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı olan Yeni Renault Austral ile C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz." dedi.

Yeni Renault Austral, duyguları harekete geçiren silüeti ve özenle şekillendirilen güçlü çizgileriyle yüksek kalite algısı sunuyor. Otomobil dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Yeni Renault Austral'ın Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20” alaşım jantlar sunulurken, tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.

Yeni Renault Austral, Farklı Sürüş Mod ve Destekleriyle Dikkat Çekiyor

Yeni Austral, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor.

Otomobil araç içi deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı olan Multi-sense teknolojisi, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için en iyi koruma seviyesini sunuyor. 20 adet sürüş destek sistemine sahip otomobildeki bu sistemler Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor.

Peki siz Yeni Renault Astral hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.