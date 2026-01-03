Renk Değiştirebilen Arabalar Geliyor! Kıyafetinizle Uyumlu Olacak

Porsche hâlihazırda son derece geniş bir renk yelpazesi sunuyor fakat son patent başvurusuna bakılacak olursa bunların da ötesine geçecek bir sistemin üzerinde çalışıyor. Almanya merkezli otomobil devinin bu sistemi, aracın renginin sürücünün kıyafeti veya başka bir nesneyi temel alınarak otomatik olarak değişmesini sağlayacak.

Porsche'nin Renk Değiştirme Teknolojisi Ortaya Çıktı

Porsche, arabanın renginin kontrol edilmesini ve değiştirilmesini mümkün hâle getiren özel bir sistem için patent başvurusu yaptı. Aracın içindeki kişinin kıyafeti ya da dışındaki bir nesne veya manzarayı baz alan bu sistem, aracın renginin otomatik olarak değişmesini sağlayacak.

Bu sistemin ekranlarda olduğu gibi RGB katmanlar kullanarak geniş bir renk yelpazesi sunması bekleniyor. Örneğin sürücü arabaya binerken sarı bir sweat giymişse aracın rengi de sarıya bürünecek veya arabayı gün batımında bir kenara çektiğinizde arabanın rengi de ona uygun bir renge dönüşmeye başlayacak.

Yeni sistem özellikle ek boya maliyetini de ortadan kaldırabilir. Şu an bir Porsche için özel renk yaptırmanın çok yüksek bir maliyeti bulunuyor. Ayrıca bir renk seçtikten sonra ondan zaman içinde sıkılmanız da olası. Yeni teknoloji ise hem renk seçme zorunluluğunu sona erdirebilir hem anlık olarak renk değiştirmesi sayesinde bir renkten sıkılma gibi durumlar yaşamanızın da önüne geçebilir.

Bu arada söz konusu teknoloji üzerinde sadece Porsche'nin çalışmadığını belirtmekte fayda var. BMW de benzer bir teknoloji olan "E Ink" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bunu 2027 yılına kadar yeni otomobillerine getirme gibi planları bulunuyor. Peki, siz renk değiştiren araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.