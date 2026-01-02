Çok Sevilen Arabanın Türkiye'de Satışı Durduruldu

Honda'nın Türkiye'de çok sevilen bir otomobilin satışını durdurma kararı aldığı ortaya çıktı. Otomobil tutkunlarına daha çok sunduğu konfor ve çevikliği ile hitap eden Honda Civic, aktarılan bilgilere göre Türkiye'de artık satılmayacak. Bununla birlikte kararın arkasında hangi nedenlerin yer aldığı da açıklığa kavuşturuldu.

Honda Civic Satışı Neden Durduruldu?

Honda, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'deki pek çok müşterinin beğenisini kazanmış Civic'in satışlarını durdurdu. Emre Özpeynirci'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre şirket, bu kararı müşterilerin artık sedan tipi araçlar yerine farklı segmentlere yönelmesi ve pazar yapısının da artık değişmeye başlamasından dolayı aldı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek artan SUV talebi, klasik sedan modellerin satış miktarını her geçen gün biraz daha düşürüyor. Bunun neticesinde Honda da mevcut modelleri gözden geçirmeye başladı ve Civic model araçları ürün gamından çıkarma kararı alındığı belirtildi.

Honda Ocak 2026 Fiyat Listesi

Jazz e:HEV: 1.880.000 TL (başlangıç fiyat etiketi)

1.880.000 TL (başlangıç fiyat etiketi) HR-V e:HEV: 2.389.000 TL (başlangıç fiyat etiketi)

2.389.000 TL (başlangıç fiyat etiketi) Type R: 5.500.000 TL (başlangıç fiyat etiketi)

5.500.000 TL (başlangıç fiyat etiketi) CR-V e:HEV: 6.160.000 TL (başlangıç fiyat etiketi)

Honda'nın şu an ürün gamında HR-V, ZR-V ve CR-V gibi gibi araçlar yer alıyor. Şu an itibarıyla Jazz e:HEV Aralık 2025'teki başlangıç fiyat etiketinden (1 milyon 730 bin TL) 150 bin daha fazla yani 1 milyon 880 bin TL başlangıç fiyat etiketi ile satılıyor. HR-V e:HEV bir süreliğine 2 milyon 389 bin TL, Type R 5 milyon 550, CR-V e:HEV ise 6 milyon 160 bin TL fiyat etiketine sahip.