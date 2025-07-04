Türkçe Destekli Postal 2 Redux'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Postal 2 Redux'un sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Postal 2 Redux kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Postal 2 Redux Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

Windows 10 veya üzeri İşlemci: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 DirectX: Sürüm 11

Postal 2 Redux Kaç GB?

Postal 2 Redux'un yüklenebilmesi için en az 2 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Postal 2 Redux Fragmanı

Postal 2 Redux Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen Postal 2 Redux 2026 yılında satışa sunulacak. Oyunun tam olarak hangi tarihte çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Oyunu Steam üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

Postal 2 Redux Nasıl Bir Oyun?

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan POSTAL 2 Redux, açık dünya aksiyon macera türünde bir oyundur. oyun, Postal 2'nin yenilenmiş grafiklere sahip sürümüdür. Unity motoruyla geliştirilen oyun, Postal 2'nin yenilenmiş grafiklere sahip sürümüdür. Oyunda yüksek çözünürlüklü dokular ve dinmaik aydınlatmanın yanı sıra yeni silahlar da yer alacak.