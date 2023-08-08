Bir video oyunu klasiği olan POSTAL 2, zamanın eskitemediği bir yapım. Hemen POSTAL 2 indirin ve bu nostalji trenine katılın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Running With Scissors tarafından geliştirilen ve yayınlanan POSTAL 2, 2003 yılında yayınlandı. Hem yayınlandığı dönem hem de sonrasında büyük sansasyonlara yol açan bu yapım oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biridir.

POSTAL 2 yoğun ve aşırı miktarda vahşet öğeleri içeren bir yapım. Kara mizah ve hiciv öğelerinin de bulunduğu bu oyun yıllar içerisinde bir efsane haline gelse de oyunlara uzak olan nesli epey tedirgin etmiş bir oyundur. Pek çok ülkede yasaklanan, bir efsane haline gelmiş olan bu oyunun devamı gelse de 2. oyunun kalitesine asla ulaşamamıştır.

Oyundaki ana karakterimiz “Postal Dude”ün bir haftasına tanıklık ettiğimiz bu oyunda isterseniz ana görevi takip edin isterseniz de çevrede dolaşın, çok eğleneceğiniz garanti.

POSTAL 2 İndir

Şimdi POSTAL 2 indirin ve daha önce hiç oynamamış olsanız bile bu video oyun efsanesini deneyimleyin.

POSTAL 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP SP3/Vista/7/8/10

: Windows XP SP3/Vista/7/8/10 İşlemci : Pentium 3 1133MHz ya da AMD Athlon 733MHz işlemci

: Pentium 3 1133MHz ya da AMD Athlon 733MHz işlemci Bellek : 128 MB RAM

: 128 MB RAM Ekran Kartı : 32MB GeForce 2 ya da Radeon ekran kartı

: 32MB GeForce 2 ya da Radeon ekran kartı DirectX : 8.0

: 8.0 Depolama : 10 GB

: 10 GB Diğer: Genişbant internet bağlantısı