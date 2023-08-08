POSTAL 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Running With Scissors
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Bir video oyunu klasiği olan POSTAL 2, zamanın eskitemediği bir yapım. Hemen POSTAL 2 indirin ve bu nostalji trenine katılın.
Running With Scissors tarafından geliştirilen ve yayınlanan POSTAL 2, 2003 yılında yayınlandı. Hem yayınlandığı dönem hem de sonrasında büyük sansasyonlara yol açan bu yapım oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biridir.
POSTAL 2 yoğun ve aşırı miktarda vahşet öğeleri içeren bir yapım. Kara mizah ve hiciv öğelerinin de bulunduğu bu oyun yıllar içerisinde bir efsane haline gelse de oyunlara uzak olan nesli epey tedirgin etmiş bir oyundur. Pek çok ülkede yasaklanan, bir efsane haline gelmiş olan bu oyunun devamı gelse de 2. oyunun kalitesine asla ulaşamamıştır.
Oyundaki ana karakterimiz “Postal Dude”ün bir haftasına tanıklık ettiğimiz bu oyunda isterseniz ana görevi takip edin isterseniz de çevrede dolaşın, çok eğleneceğiniz garanti.
POSTAL 2 İndir
Şimdi POSTAL 2 indirin ve daha önce hiç oynamamış olsanız bile bu video oyun efsanesini deneyimleyin.
Aklınızı Başınızdan Alacak Postal 2 Hileleri
Postal 2 günümüzde hala oynanan oyunlardan bir tanesi. Kafa dağıtmak, nostalji yaşamak ve eğlenmek için ideal bir oyun olan Postal 2 son derece rahatsız edici bir oyun olmasına rağmen popülaritesini bugün bile hala koruyor.
POSTAL 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3/Vista/7/8/10
- İşlemci: Pentium 3 1133MHz ya da AMD Athlon 733MHz işlemci
- Bellek: 128 MB RAM
- Ekran Kartı: 32MB GeForce 2 ya da Radeon ekran kartı
- DirectX: 8.0
- Depolama: 10 GB
- Diğer: Genişbant internet bağlantısı
Yıllara meydan okuyan oynanış
Espriler, komiklikler ve mizah günümüzde bile kalitesini koruyor
Sıkmayan oyun yapısı
Eğlenceli olaylar sayesinde dinamik bir oyun yapısı sağlanmış
Hassas bünyeler için kabus gibi bir oyun olabilir