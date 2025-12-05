Bu Oyunun Ömrü Uzun Olmadı! Yapay Zeka, Bir Oyunun Sonunu Getirdi

Running With Scissors, Goonswarm Games stüdyosunun geliştirdiği POSTAL: Bullet Paradise için çıkışından çok kısa bir süre sonra iptal kararı aldı. Oyun Çarşamba günü duyurulmuştu, ama oyuncuların endişeleri iptal kararında etkili oldu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

POSTAL: Bullet Paradise, Tarihin Tozlu Sayfalarındaki Yerini Aldı

POSTAL serisinin yeni oyunu, dün duyurulmuştu. Linux, Mac ve PC (Steam) için 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, PlayStation ve Switch konsolları için de sonraki bir zamanda çıkması planlanıyordu. Bizleri distopik bir gelecekteki Shitty Future isimli bir dünyaya götürüp, bir yandan hayatta kalma ve bir yandan da mutasyon geçirmiş yaratıklar ve robotlar dahil her şeyin peşine düşürtecekti. Ancak duyuru fragmanının yayınlanmasının ardından yapılan geri bildirimler, yapay zeka ile üretilmiş bir dizi varlık iddiası ile büyük oranda olumsuz oldu. Bu durum karşısında, oyunun iptal edilmesi de fazla bir zaman almadı.

Basına sunulan ve çevrimiçi olarak paylaşılan bildiride Running With Scissors kurucusu Vince Desi, serinin hayranlarından ağırlıklı olarak yapılan olumsuz geri bildirimlerin iptal kararının alınmasında büyük etken olduğunu söyledi. Bildirinin tamamı ise şu şekilde:

Running With Scissors'ın yayınlamayı planladığı ancak geliştirmediği POSTAL: Bullet Paradise oyununu duyurduktan sonra, endişeli POSTAL topluluğundan çok sayıda olumsuz tepki aldık. Topluluğun güçlü tepkisi, oyunun unsurlarının büyük olasılıkla yapay zeka tarafından üretilmiş olduğu ve bu durumun markamıza ve şirketimizin itibarına ciddi zarar verdiği yönündeydi. Topluluğumuza karşı her zaman şeffaf olduk ve olmaya devam edeceğiz. Geliştirme ekibine olan güvenimiz sarsıldı; bu nedenle projeyi iptal ettik. Önümüzdeki dönemde pek çok güzel şey olacak (bazılarını biliyorsunuz, bazılarını bilmiyorsunuz). 1996 yılında Running With Scissors'ı kurduğumuzdan beri, hayranlarımızın da ekibimizin bir parçası olduğunu hep söylemişizdir. Önceliğimiz, POSTAL serisini destekleyen milyonlarca kişiye her zaman doğru davranmaktır. Oynamak istediğimiz oyunları yapma fırsatı bulduğumuz için minnettarız ve 2026 ve sonrasında çıkacak yeni projelerimize ve güncellemelerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

Serinin ruhunun korunacağının söylendiği oyun hakkında verilen detaylarda, kara mizahın yüzlerce düşmanın üzerimize aktığı bir oynanışla birleştirileceği belirtilmişti. Her birinin farklı avantajlara, kişisel sorunlara ve özelliklere sahip birden fazla Dude karakterinin bulunması ile hem yüksek yeniden oynanabilirliğin olacağı ve ayrıca oyunculara her yeni oyunlarında farklı stratejiler oluşturma olanağının tanınacağı da söylenmişti.

Tercihen tek başınıza, arkadaşlarınızla veya diğer oyuncular ile oynayabileceğiniz POSTAL: Bullet Paradise, etrafta bulacağınız hurdalar ile silahlar üretmeye ve bu silahları geliştirebileceğiniz gibi farklı kombinasyonlar oluşturabilmek de mümkün olacaktı.

Netice olarak tüm bu detaylar, oyunun kendisiyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Running With Scissors ise halihazırda Postal 2 Redux adıyla 2003 yılında çıkan orijinal oyunun yeniden yapımı üzerinde çalışıyor. 250 bin USD hedefiyle Kickstarter üzerinden kampanya başlatılmış ve 640 bin USD'ye yakın bağış yapılmıştı. Bu oyun aynı zamanda serideki 2016 yılında çıkan Postal Redux sonrasındaki bir diğer yeniden yapım olacak.