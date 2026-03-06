Pragmata Çıkış Tarihi Erkene Alındı! İşte Güncel Tarih

Bu yıl içerisinde çıkması büyük bir sabırsızlıka beklenen Pragmata, The Game Awards şovunda yapılan duyuru ile 24 Nisan 2026 tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyordu. Ancak Capcom bizlere hoş bir sürpriz yaptı ve oyunu daha erken bir tarihte oyuncular ile buluşturmaya karar verdi.

Pragmata Macerası Nisan Ayında Başlayacak

Bildiğiniz gibi Pragmata duyurusu 2020 yılında gerçekleşmiş ve 2022 yılında satışa sunulması planlanmıştı. Ne var ki sonrasında sayısız kez erteleme haberiyle karşılaşmıştık. Capcom tarafından bu ertelemelerin kaynağında oynanış mekaniklerini dengeleme konusunda yaşanan sıkıntıların olduğu söylenmişti. Neyse ki bu sıkıntılar halledilmiş ve The Game Awards şovunda hem nihai çıkış tarihi açıklanmış ve hem de oyun ön-siparişe açılmıştı.

Sabaha karşı gerçekleşen Capcom Spotlight'ta ise çıkış tarihinin güncellendiğini öğrendik. Aşağıdan göz atabileceğiniz yeni fragmanın sonunda, üzerinde birtakım çizimlerin olduğu bir kağıdın yere düştüğünü görüyoruz. Burada oyunun bilinen çıkış tarihi olan 24 Nisan 2026 da yazılı. Ne var ki Diana araya giriyor ve '24'ün üzerini çizip, yerine '17' yazıyor. Yani güncel tarih artık 17 Nisan 2026.

Halihazırda ön-siparişe açık olan oyunun fiyatı PlayStation ve Xbox mağazalarında 2.579 TL. Bu fiyat standart sürüm için geçerli olup, içeriğinde Hugh ve Diana için kıyafetlerin, silah görünümünün Sığınak için arka plan müziklerinin, Diana için ifadelerin ve veri kütüphanesinin bulunduğu Sığınak Karma İçerik Paketi bulunan Deluxe sürüm ise 2.999 TL. Steam mağazasında ise bu sürümler 44.99 USD (1.982,25 TL) ve 52.49 USD (2.312,70 TL) olarak listelenmiş. Eğer sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın almanız durumunda ise Hugh için Neo Bushido ve Diana için de Neo Kunoichi kıyafeti hediyeniz olacak.

Hikayeye göre hayaller ve gerçeklik arasındaki çizgileri bulanıklaştıran bir üretken yapay zeka kullanan şirket, görünüşe göre işlerin planlandığı gibi gitmemesi ile de büyük felakete vesile oluyor. Biz ise Hugh Matthews olarak konuya dahil oluyor ve yaşanan felaketi çözmeye çalışacağız. Elbette bize bu süreçte Diana isimli bir insansı robot da eşlik edecek ve düşman robotlara karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.

Pragmata PC Sistem Gereksinimleri

En Düşük Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB veya Radeon RX 5500 XT 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen Gereksinimler