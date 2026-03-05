Resident Evil Requiem, Seride Bir İlki Başardı

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Henüz bir haftasını bile doldurmamasına rağmen serideki daha önce hiçbir oyunun yapamadığını başardı. Yeni hayatta kalma oyunu, serinin en hızlı satılan oyunu hâline geldi. Bununla birlikte Resident Evil 6'nın sahip olduğu rekoru da elinden alarak zirveye yerleşti.

Resident Evil Requiem Ne Kadar Satıldı?

Resident Evil Requiem, 5 günde 5 milyon satıldı. Resident Evil serisinin en yeni oyunu olan Requiem'den önce bu rekor Resident Revil 6'ya aitti. İlk haftada 4,5 milyon satışı görerek serinin şimdiye kadarki en hızlı satılan oyunu olmuştu. Yeni oyunun gelmesiyle birlikte zirveden düştü ve yerini dokuzuncu ana oyuna bıraktı.

Serinin toplam satış miktarı, 31 Aralık 2025 itibarıyla 183 milyondu. Requiem'in piyasaya sürülmesinden sonra bu sayıda 190 milyona çıktı. 2026 yılının sonuna kadar hedeflenen satış miktarı ise 200 milyonun üstünde. Aslına bakılacak olursa bu başarı pek de şaşırtıcı olmadı.

Yeni oyun, Metacritic'in kullanıcı puanına göre en iyi oyunlar listesinde Clair Obscur: Expedition 33 ile birlikte zirveyi zirveyi paylaşmaya başladı. 9,5 kullanıcı puanına sahip olan oyun, Silent Hill (2001), Metal Gear Solid ve The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine da dahil olmak üzere pek çok iddialı oyunu geride bırakmayı başardı.

Resident Evil Requiem Fragmanı

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

İlk olarak 1996 yılında piyasayı sürünmesinden bu yana geçen süreçte dünyanın en popüler oyun seyirlerinden biri haline gelmeyi başarmış Resident Evil serisinin en yeni oyunu Requiem, FBI analisti Grace Ashcroft isimle bir karakteri merkezden alıyor. Bununla birlikte oyunda serinin kilit karakterlerinden biri olarak kabul edebileceğimiz Leon S. Kennedy de oynanabilir karakterler arasında yer alıyor.

Bu oyun, Resident Evil serisinin özüne döndüğü bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki oyunda çok sınırlı bir cephanemiz mevcut. Özellikle oyunun ilk başlarında elinize sadece bir tane tabanca var. Onun içindeki mermiyi de çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Yol boyunca karşınıza çok çeşitli tehditler çıkıyor, bunları rastgele ateş ederek atlatamıyorsunuz. O yüzden akıllıca hamlelerde bulunup söz konusu tehditleri başarılı bir şekilde ortadan kaldırmaya ihtiyacınız var.

Resident Evil Requiem Kimlere Göre Bir Oyun?

Resident Evil Requiem, sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalıştığımız oyunları seven her oyuncunun ekran karşısından kalkamamasına neden olacak bir oyun. Eğer sizi gerçekten zorlayacak bir oyun arayışındaysanız Requiem fazlasıyla meşgul olmanıza neden olma potansiyeli taşıyor. Gerek Leon gerekse Ashley, oyun boyunca kendisini içinden çıkılamaz durumların içinde buluyor ve bizim de onlara bir çıkış yolu oluşturmamız gerekiyor. Eğer bu tür görevleri seviyorsanız da oyundan yana memnun kalmanız muhtemel.

Resident Evil Requiem'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 11 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel i5-8500 / Ryzen 5 3500 Intel i7-8700 / Ryzen 5 5500 RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı GTX 1660 6 GB / RX 5500 XT 8 GB RTX 2060 Super 8 GB / RX 6600 8 GB DirectX Sürüm 12 Sürüm 12

Resident Evil Requiem Kaç GB?

Resident Evil Requiem yaklaşık olarak 73 GB indirme boyutuna sahip. Bu, yeni nesil çok büyük oyunları göz önünde bulundurduğumuzda oldukça ideal görünüyor ancak bunun için yeterli alana sahip değilseniz birazcık kullanılabilir depolama alanı oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunu da cihazınızda yüklü olan gereksiz dosyaları ve uygulamalara kaldırarak elde edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Pek çok oyuncu gibi benim de Resident Evil Requiem'den yana endişelerim vardı. Ancak oyunu oynamaya başladıktan sonra bunların çok da doğru olmadığını düşünmeye başladım. Yeni ortaya çıkan satış miktarı da gösteriyor ki Capcom, bu oyunda bizlerin isteklerine kulak vermiş. Dolayısıyla bu başarısı benim için çok da tesadüf değildi.