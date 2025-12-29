Prens Dizisinin 4. Sezon Tarihi Belli Oldu

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın popüler dizisi Prens'in 4. sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Prens'in yeni sezon tarihi belli oldu. Açıklamaya göre yeni sezon bölümleri için uzun süre beklememiz gerekecek. HBO Max'in başarılı dizisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Prens 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Giray Altıok, katıldığı bir YouTube programında Prens'in 4. sezonu ile ilgili olarak "Senaryo çalışmaları yeni yılla birlikte başlar, aklımızda işte yılın ortasına doğru çekip önümüzdeki yılın sonunda da yayına girmesi var" sözlerini kullandı. Yani Prens'in yeni sezon bölümleri 2026 yılının sonunda izleyiciler ile buluşacak. Yeni sezon HBO Max'te yayınlanacak.

Prens Fragmanı

Prens'in Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Sanal stüdyoda çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'da geçiyor. En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan yapım, Prens'in beklenmedik şekilde iktidara gelmesiyle başlayan yolculuğunu konu alıyor. Bu süreçte Prens hem kendi kimliğini bulmaya hem de tehlikeli düzenin içinde ayakta kalmaya çalışır.

Prens Oyuncuları

Prens Karakterleri

Dizide Giray Altinok Prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.