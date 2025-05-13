Prens 3. Sezon 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Bongomya'yı Kim Yönetecek?
Prens dizisinin 3. sezon 2. bölüm fragmanı paylaşıldı. 57 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda birbirinden eğlenceli sahneler yer alıyor.
Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği Prens dizisinin 3. sezon 2. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Paylaşılan tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı.
Prens 3. Sezon 2. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. 57 saniye uzunluğundaki tanıtım videosuna göre üçüncü sezon ikinci bölümde Bongomya'yı kim yönetecek sorusuna yanıt aranacak.
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.
Prens Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Prens dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Prens 3. sezon bölüm tarihleri ve dahası!
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?
Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.