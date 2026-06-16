Bomba İddia: Yeni Xbox Önemli Bir Eksikle Satılabilir

Project Helix kod adı ile bilinen yeni nesil Xbox konsolu için önemli bir gelişme meydana geldi. İçeriden bilgi sahibi olan bir kaynak, Xbox'ın bir sonraki konsolu için şimdiye kadar hiç görülmemiş bir adım atılabileceğini ileri sürdü. Paylaşılan bilgilere göre bu konsol, önemli bir eksikle birlikte sunulabilir.

Project Helix Nasıl Bir Eksiklikle Sunulabilir?

Project Helix'in bir kontrolcü ile birlikte satılamayabileceği iddia edildi. Aslına bakacak olursanız bu iddianın gerçek olması durumunda Xbox tarihinde bir ilkin altına imza atılacak. Öyle ki şimdiye kadar Xbox konsolları hep bir kontrolcü ile birlikte geldi. Bu kadar uzun bir süre boyunca kontrolcü ile sunulduktan sonra birden bundan vazgeçilmesi durumunda Xbox kullanıcılarının önünde alışması gereken yeni bir süreç olacaktır.

Project Helix Neden Kontrolcü ile Gelmeyebilir?

Project Helix'in kontrolcü ile gelmeme ihtimalini güçlendiren en önemli gerekçelerden biri, elbette ki oyun konsolunun fiyatının uygun seviyede tutmak istenmesi. Bilindiği üzere PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları birbirine rakip iki farklı şirkete ait ve birinin diğerinden daha çok tercih edilmesi için hedeflenen kitleye de önemli sebepler sunulması gerekiyor.

Sony tarafında bu avantajlar daha çok oyun çeşitliliğinden oluşuyor. Xbox ise yeni nesil oyun konsolunun fiyatını mümkün olduğunca erişebilir tutarak PlayStation'a karşı ciddi bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Oyunculara kontrolcü olmadan yeni nesil oyun konsolunu sunması hâlinde cihazın satış fiyatı da oldukça düşebilir. Elbette ki burada aşırı ucuz olacağından bahsetmek mümkün değil. Bu, atılan bütçe dostu adımlardan sadece biri olacaktır. Yani markanın konsolun fiyatını düşük tutmak için diğer stratejilerini destekleyecektir.

Sony, Yeni PlayStation'da Aynı Yolu Tercih Edebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, oyun konsolu pazarında oldukça sert rekabet koşulları bulunuyor. Öte yandan şu an küresel çapta etkisi hissedilmeye devam edilen bir bellek krizi söz konusu. Yani Xbox'ı bu adımları attırmaya zorlayan gerekçeler, Sony için de geçerli. Yüksek maliyete rağmen konsolu ucuz satması ve bunu hiçbir kısıtlama olmadan yapması, uzun vadede ciddi zarar etmesine sebep olur. Bunun yerine Sony de kontrolcüyü ayrı olarak satma yoluna başvurabilir.

Editörün Yorumu

Xbox yönetimi eğer gerçekten de kontrolcüyü ayrı olarak satma kararı alırsa bundan mevcut kullanıcıların etkileneceğini düşünmüyorum. Yeni nesil Xbox'ı alacak kişilerin önemli bir kısmında zaten bir Xbox kontrolcüsü mevcut ki çok oyunculu oyunlar için ayrıyeten de satın alım gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yeni Xbox'ın bir kontrolcü ile gelmemesi önemli fakat etkilenecek olanlar sadece yeni müşteriler olacaktır. Daha önceden zaten Xbox kullanmış birisi kontrolcüye sahip olacağı için Project Helix'i kullanmakta herhangi bir güçlükle karşılaşmayacaktır.