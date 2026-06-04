Şaşırtıcı Grafiklere Sahip Açık Dünya Oyunu Ücretsiz Olacak

PlayerUnknown Productions, bundan bir süredir etkileyici derecede gerçekçi grafiklere sahip bir oyun geliştiriyor. Şu an erken erişimde olan bu oyunun yakında tam sürümü yayınlanacak. Ne var ki geliştirme süreci beklendiği gibi ilerlemedi. Oyunu genel erişime açtıktan sonra ücretsiz hâle getireceğini belirten geliştirici, karşılaşılan önemli sorunu ve bunun sonuçlarının ne olacağını da açıkladı.

PlayerUnknown Productions'ın Hangi Oyunu Ücretsiz Olacak?

PlayerUnknown Productions tarafından Steam ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan duyuruya göre Prologue: Go Wayback yakında ücretsiz hâle gelecek. Şu an erken erişimde olup 7.99 dolara (367 TL) satın alınan bu oyuna hiçbir şekilde harcama yapmadan sahip olma imkânı elde edeceksiniz.

Prologue: Go Wayback Neden Ücretsiz Hâle Getiriliyor?

Normalde bir oyunun ücretsiz hâle getirilmesinin en önemli sebeplerinden biri, daha çok oyuncuya ulaşıp oyun içi satın alımlarla geliri artırmaktır ama geliştirci ve yayıncı PlayerUnknown Productions, bu oyunu daha çok oyuncuya ulaşmak ya da daha fazla para kazanmak için ücretsiz hâle getirmeyecek. Kararın arkasında çok daha farklı bir sebep bulunuyor.

Aktarılanlara göre oyun şirketi küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Bundan sonra yola daha küçük bir ekiple devam edecek olan şirket, Prologue: Go Wayback'i geliştirme çalışmalarını da durdurmakta karar kıldı. Kaynaklarını daha doğru ve etkili şekilde kullanmaya odaklanan ve bu nedenle hâlihazırda geliştirmeye devam edilen yapım yakında erken erişimden çıkarılacak.

Oyunu denemek isteyenler için de Prologue: Go Wayback tamamen ücretsiz olarak oynanabilir hâle getirilecek. Şu ana kadar ödeme yaparak oyunu satın alanlara da para iadesi yapılması üzerinde duruluyor. Öte yandan yakında yayınlanması planlanan bir güncelleme üzerinde de çalışmalara devam ediliyor. Bu güncelleme ile birlikte oyuna yeni eşyalar ve yollar eklenecek. Böylece şu an olduğundan daha kapsamlı bir yapım hâline gelecek.

Prologue: Go Wayback Ne Zaman Ücretsiz Yapılacak?

Geliştirici, hayatta kalma oyunları arasında yer alan Prologue: Go Wayback'in ne zaman ücretsiz olacağı ile ilgili bilgi paylaşmadı. Bunun yerine "yakında" ifadesini kullandı fakat bunun çok fazla zaman almaması, Haziran sonu ya da Temmuz başı gibi yakın bir tarihte oyunun herkesin ücretsiz erişimine açılması bekleniyor.

Prologue: Go Wayback İleride Yeniden Geliştirilmeye Devam Edilir mi?

İyi haber şu ki geliştirici, gelecekte bir noktada Go Wayback projesini yeniden ele alınabileceğini ifade etti. Yani söz konusu oyun için tüm kapılar henüz kapatılmış değil. Şu anlık erken erişim sürecindeki planlarını tamamlayacak imkânları olmasa da bu süreç atlatıldıktan sonra yeniden bu oyuna dönüş yapılabilir.

Editörün Yorumu

Prologue: Go Wayback'i 2025'in sonlarına doğru keşfetmiştim. Oyun görsel kalite bakımından gerçekten beni etkilemişti. İlk izlenimlerime göre gerçekçilik sadece grafiklerde değil, oynanışta da kendini gösteriyor. Örneğin soğukta elleriniz kızarabiliyor, ısınmamanız hâlinde kararmaya başlayabiliyor. Bu kadar detayların üzerinde durulduğu bir oyunun tamamlanmaması, benim için gerçekten üzücü bir gelişme oldu. Umuyorum ki geliştiricilerin de hedeflediği gibi olur ve gelecekte bir yerde bu projeye geri dönülüp oyun tamamlanır.