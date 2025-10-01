Prototype Hayranlarına Müjde! Yıllar Sonra Geri Dönüyor

Oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden Prototype'ın her iki oyunu da önemli bir güncelleme aldı. İkisi de yaklaşık 600 MB boyutunda olan güncellemelerde ilk bakışta çok büyük değişiklikler fark edilmedi ancak detaylara inildiğinde çok önemli bir gelişme olduğu fark edildi.

Prototype'ın Remaster Sürümü Gelebilir

Prototype'ın ilk oyunu, 2009 yılında yayınlandı. İlk oyun çok popüler hâle geldikten sonra 2012 yılında Prototype 2 piyasaya sürüldü. Oyuncular, iki oyunu da çok beğendi ve devamının gelmesi için beklemeye başladı ancak Prototype 3 hiçbir zaman yayınlanmadı. 13 yıllık bekleyişin ardından ise yeni bir güncelleme geldi.

Serinin tüm oyunları için de yayınlanan güncellemelere hiçbir not eşlik etmedi. Bu, güncellemelerin ne anlama geldiği konusunda oyuncuların kafasında soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı. Öte yandan oyunu üçüncü taraf modlarla oynayanlar için sorunlara neden oldu. Birçok mod, güncelleme sonrasında çalışmamaya başladı.

Oyunu yeni sistemlerle uyumlu hâle getiren PrototypeFix de güncellemeden etkilenen modlar arasında yer aldı. Neyse ki modun geliştiricisi, çok sürmeden yeni bir güncelleme yayınladı ve mod yeniden oyunla uyumlu hâle geldi. Bu olumsuz gelişme bir kenara, Prototype'ın remaster sürümünün yolda olabileceğini gösteren önemli bir ayrıntı da fark edildi.

Oyunun yapımında emeği geçen isimlerin sıralandığı bölüme yeni isimler katıldı. Bu kısımda artık portlama ve remaster konusunda öne çıkan isimlerden Iron Galaxy Studios da geçiyor. Görünüşe göre Iron Galaxy Studios, Prototype oyunlarının yeniden düzenlenmiş versiyonu üzerinde çalışıyor.

Ubisoft Connect sürümüne (böyle bir sürüm şimdilik yok) katkıda bulunanlar kısmında ayrıca Beenox ve Demonware yer aldı. Henüz var olmayan bir sürüme atıfta bulunulması, Prototype'ın yıllar sonra yeniden ele alındığının bir göstergesi olabilir. Elde edilen tüm bulgular, Prototype'ın remaster sürümünün yolda olduğunu gösteriyor.

Yine de henüz resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var. Böyle bir proje üzerinde çalışılsa dahi henüz duyurulmadığı için her zaman iptal edilme riski olacaktır fakat gerçekten de remaster versiyonu piyasaya sürülürse oyuncuların Prototype'ın dünyasına bir kez daha geri dönmek isteyeceğine şüphe yok.