Resident Evil Benzeri Türkçe Destekli Oyun Geliyor! Fragman Çıktı

Dünyanın en popüler korku oyunu serileri Resident Evil ile Silent Hill'ın karışımı olan yeni bir oyun geliştiriliyor. Gerek oynanış gerek atmosferi bakımından her iki oyun serisiyle de büyük benzerlik taşıyan Liminal Point'in fragmanı yayınlandı. Oyun, karakter açısından da Signalis'a çok benziyor.

Liminal Point'in Fragmanı Yayınlandı

HideWorks tarafından geliştirilen oyundan yeni fragman geldi. Resident Evil, Signalis ve Silent Hill'dan ilham alınarak geliştirildiği söylenen oyunun fragmanı, Liminal Point'e yakından bakış atma fırsatı sundu. Fragmandan görüldüğü kadarıyla oyunun tıpkı Resident Evil gibi bir hikâye anlatımı tarzı olacak. Oyunculara sunulan atmosfer bakımından ise Silent Hill'ı akıllara getirecek.

Oyun, izometrik bakış açısına sahip olacak. Sislerin içinden yürüyen karakterin karşısına çok çeşitli yaratıklar çıkacak. Canınızın azalması hâlinde sağlık kiti kullanarak kendinizi iyileştirebileceksiniz. Oyunun ara sahneleri ise sizi bir hayli ürkütecek. Arka plandaki gerilim müziğinden tutun da fısıldamalara kadar her şey ekrana pürdikkat kesilmenize ve nefesinizi tutmanıza neden olacak.

Liminal Point Nasıl Bir Oyun Olacak?

En iyi tek kişilik korku oyunları arasına girmeye hazırlanan Liminal Point, gerilim dolu anlar yaşatan bir korku oyunu olacak. Hayatta kalma ve korku türlerini harika bir şekilde karıştırarak ortaya harika bir yapım çıkaran HideWorks, Türkçe dil desteği de sunacak. Şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebilen oyun, bir hayli ilgi çekici konuya sahip olacak.

Yeni korku oyunu, ıssız ve sisle kaplanmış bir adada geçecek. Bir zamanlar inanılmaz gelecek vadeden Lyra'nın ardından kaybolan arkadaşı Mira'yı bulmasına ve burada neler olup bittiğini öğrenmesine yardımcı olacaksınız. Bu terk edilmiş adada karşınıza birçok yaratık çıkacak. Bu yaratıkları alt etmeye çalışırken şifreli mesajlar toplayarak gerçeğe bir adım daha yaklaşacaksınız.

Liminal Point Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 3 GHz hızına sahip dört çekirdekli Intel işlemci veya eş değer AMD işlemci

3 GHz hızına sahip dört çekirdekli Intel işlemci veya eş değer AMD işlemci Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 GTX / AMD Radeon 6870 HD

NVIDIA GeForce 1080 GTX / AMD Radeon 6870 HD DirectX: Sürüm 11

Liminal Point Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7

Intel Core i7 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 DirectX: Sürüm 12

Liminal Point Çıkış Tarihi

Liminal Point, 2026 yılında PC (Steam), Xbox ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Ancak net bir çıkış tarihi belirtilmedi. Bu da gelecek yılın hangi ayında oyuncularla buluşacağının henüz belli olmadığı anlamına geliyor. Paylaşılan fragmana bakılacak olursa oyunun geliştirme sürecinin bir hayli ilerlediği görülüyor. Bu nedenle çıkışının çok fazla zaman almaması muhtemel.