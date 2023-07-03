Hemen Prototype 2’yi indirin ve bu müthiş devam oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Radical Entertainment tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayımlanan bir aksiyon/macera oyunu olan Prototype 2 ülkemizde de çok seveni olan bir oyundur. Süper güçlere sahip bir adamı kontrol ettiğimiz bu oyunda aksiyon ve vahşet bir nebze olsun dinmiyor.

Prototype 2, önceki oyunun yaklaşık 14 ay sonrasını konu alıyor. İlk oyundaki karakterimiz Alex Mercer yerine James Heller ismindeki bir kişiyi oynuyoruz. James Heller, ailesinin ölümünden Alex Mercer’ı sorumlu bulur. İntikam almak için süper güçlerini kullanarak Alex Mercer’ın peşine düşen James Heller zorlu bir mücadelenin içerisine girer.

Oyun oldukça vahşi ve rahatsız edici olabilecek anlar içerir. Şiddet dozu çok olan bu oyunda açık dünyada dilediğiniz gibi gezebilir, süper güçlerinizi pervasızca kullanabilir ve karşınıza çıkan her şeyi katledebilirsiniz.

Prototype 2 İndir

İlk oyunla büyük bir başarı yakalayan serinin devam oyunu olan Prototype 2’yi indirin ve hikayeye kaldığı yerden devam edin. Benzersiz bir oyun olan Prototype 2’yi aksiyon ve vahşet seven herkese mutlaka öneriyoruz.

Prototype 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP / Vista / 7

: Windows XP / Vista / 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.6GHz, AMD Phenom X3 8750

: Intel Core 2 Duo 2.6GHz, AMD Phenom X3 8750 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Depolama Alanı : 10 GB

: 10 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB RAM, ATI Radeon HD 4850 with 512 MB RAM

: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB RAM, ATI Radeon HD 4850 with 512 MB RAM DirectX : 9.0C ya da sonrası

: 9.0C ya da sonrası Ses: Herhangi bir DirectX 9 destekleyen ses kartı