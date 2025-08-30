PS Store'da İndirim Rüzgarları: RDR2, GTA 5 ve Dahası
PlayStation Store'da 1 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak "Hafta Sonu Fırsatları" başladı. Geniş skalada pek çok oyuna %80'e varan indirim geldi.
Sony, PlayStation Store'da yepyeni bir "Hafta Sonu Fırsatı" kampanyası başlattı. Halen kütüphanenize eklemediğiniz AAA oyunları almak için biçilmiş kaftan kampanyada Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 1, Assassin's Creed: Mirage gibi pek çok oyun, %80'e varan indirim kampanyasıyla öne çıkıyor. Üstelik sadece eski oyunlar değil, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gibi yeni oyunlar da satışta.
PlayStation Store Hafta Sonu Kampanyası — 1 Eylül
PlayStation Store hafta sonu indirimleri sadece 1 Eylül'e kadar geçerli olacak. İşte hafta sonu boyunca indirimli olacak PlayStation Store oyunları...
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Red Dead Redemption 2
|2.099,00 TL
|524,75 TL
|%75
|Grand Theft Auto V (PS4)
|2.099,00 TL
|692,67 TL
|%67
|Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4)
|1.199,00 TL
|503,58 TL
|%58
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|449,99 TL
|%70
|Mafia: Trilogy
|374,00 TL
|74,80 TL
|%80
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.499,00 TL
|449,70 TL
|%70
|Mortal Kombat 1
|1.749,00 TL
|577,17 TL
|%67
|TEKKEN 8
|2.099,00 TL
|1.049,50 TL
|%50
|UFC 5
|2.900,00 TL
|1.015,00 TL
|%65
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254,00 TL
|50,80 TL
|%80
|Assassin's Creed® Mirage Lüks Sürüm
|1.049,00 TL
|314,70 TL
|%70
|Ready or Not
|2.149,00 TL
|1.719,20 TL
|%20
|F1® 25
|2.900,00 TL
|2.320,00 TL
|%20
|
No Man's Sky PS4 & PS5
|1.249,00 TL
|499,60 TL
|%60
|Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
|3.449,00 TL
|3.449,00 TL
|-