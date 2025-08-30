PS Store'da İndirim Rüzgarları: RDR2, GTA 5 ve Dahası

Sony, PlayStation Store'da yepyeni bir "Hafta Sonu Fırsatı" kampanyası başlattı. Halen kütüphanenize eklemediğiniz AAA oyunları almak için biçilmiş kaftan kampanyada Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 1, Assassin's Creed: Mirage gibi pek çok oyun, %80'e varan indirim kampanyasıyla öne çıkıyor. Üstelik sadece eski oyunlar değil, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gibi yeni oyunlar da satışta.

PlayStation Store Hafta Sonu Kampanyası — 1 Eylül

PlayStation Store hafta sonu indirimleri sadece 1 Eylül'e kadar geçerli olacak. İşte hafta sonu boyunca indirimli olacak PlayStation Store oyunları...