Sony Temizliğe Devam Ediyor! Çok Sayıda Oyunu Kaldırdı

Sony, geçen ayın sonuna doğru PlayStation Store'da (PS Store) büyük bir temizliğe gitti. Bu kapsamda oyun mağazasında 1000'i aşkın oyun silindi. Bu oyunlara ileride tekrar erişilip erişilemeyeceği merak edilirken şirketten beklenmedik bir adım daha geldi. Oyun mağazasından kaldırılan oyunların arasına birkaç tane yapım daha eklendi.

PlayStation Store'dan Hangi Oyunlar Kaldırıldı?

Sony, PlayStation Store'dan VRCForge Studios, GoGame Console Publisher ve Welding Byte gibi yayıncıların oyunlarını mağazadan kaldırdı. Kaldırılan yapımlar arasında Urban Driver Simulator, Water Blast Shooter - Wet Gun, Supermarket CEO Simulator, Racing Car Chaos: Extreme Stunt Showdown ve daha birçok yapım yer alıyor.

Sony Oyunları Neden PS Store'dan Kaldırdı?

Oyun devinin bir süredir oyun temizliği yapmasının arkasında daha temiz ve oyuncu dostu bir oyun yelpazesi sunma hedefi yatıyor. Şirket, platformunu özellikle özensizce hazırlanmış, büyük bir çoğunlukla yapımında yapay zeka kullanılmış oyunlardan arındırmak istiyor. PlayStation için geliştirilen yapımların birbirinin taklidi olması, en önemli kaldırılma sebeplerinin başında geliyor.

Bazı geliştiriciler hâlihazırda geniş oyuncu kitlelerine ulaşmış popüler yapımları isim ya da konsept olarak kopyalayarak diğer oyuncular tarafından yanlış satın alımlara neden olabiliyor. Yani PS Store kullanıcısı, A oyununu almak isterken onun tıpatıp aynısı olan B isimli yapımı tercih edebiliyor. Dolayısıyla günün sonunda beklentiler de yerle bir olabiliyor.

Bu oyunlar ayrıca oyuncuların hesabını geliştirmek için saniyeler içinde kupa alabileceği türden yapımlar. Kolay kupa kazanmanın ne zararı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunu cevaplamak için geçmişe gitmek gerekiyor. Eskiden platin kupa almak, oyunda gerçekten mükemmel bir performans sergilediğiniz ve oyunu tamamen bitirdiğiniz anlamına gelen bir prestij simgesi olarak görülüyordu.

Söz konusu oyunların yaygınlaşmaya başlaması, çok düşük fiyata alınan oyunlar ile hızlı şekilde kupa kazanmayı mümkün hâle getirdi. Dahası, diğer oyuncuların bitirmek için aylarını alan oldukça zorlu oyunlara karşı haksız bir avantaj sağladı. Üst sıralara çıkmak ise artık yeteneğe değil, bu ucuz oyunlara ne kadar para yaptığınıza bağlı oldu. Bu açıdan bakıldığında Sony'nin söz konusu oyunları PS Store'dan temizlemesi aslında oldukça yerinde bir karar gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Bundan yıllar önce bir oyun geliştirmek istediğinizde önce teknik altyapı oluşturmaya ihtiyaç duyuyordunuz. Elbette ki işinizi kolaylaştıran araçlar vardı ama bunları kullanmayı öğrenmek de belirli zaman gerektiriyordu. Gelişmiş yapay zeka modellerinin oyun geliştirme sürecine dahil olması ise oyun yapımını oldukça kolay bir hâle geldi.

Elbette ki oyunlarda yapay zeka kullanılmasına karşı değilim. Etkili şekilde kullanıldığında ortaya harika oyunların çıkmasına yardımcı olabilir. Buradaki sorun, yapay zeka ile seri oyun üretimi. Günün sonunda ise oyun mağazasının âdeta bir çöplüğe dönüşmesi. O yüzden Sony tarafından atılan bu adımların eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum.