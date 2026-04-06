Oyuncuların Yerden Yere Vurduğu DLSS 5, Büyük İroniyle Karşı Karşıya

DLSS 5, geçen ayın sonlarına doğru bir video ile beraber tanıtıldı. Paylaşılan görüntüde Resident Evil Requiem, Starfield, Hogwarts Legacy ve daha birçok oyun yer aldı. Dokuları iyileştirme, ışıklandırma sistemini daha kaliteli hâle getirme gibi görsel açıdan daha iyi bir sunuma odaklanan bu teknolojinin tanıtım videosu, yayına alınmasından birkaç hafta sonra kaldırıldı. Arkasında ise ironik bir gerekçe bulunuyor.

DLSS 5'in Tanıtım Videosu Neden Kaldırıldı?

DLSS 5'in tanıtım videosu, telif hakkı iddiası ile YouTube'dan kaldırıldı. İtalyan televizyon kanallarından La7, DLSS 5'in tanıtımını kendi videosunda kullandı ve YouTube'un telif hakkı ihlali yapılan videoları tespit etmek için kullandığı Content ID sistemi, videonun asıl sahibinin La7 olduğunu zannederek NVIDIA'nın kanalına işlem uyguladı.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere şu an DLSS 5'in tanıtım videosuna NVIDIA kanalı üzerinden erişilemiyor. İşin can sıkıcı tarafı, bu süreçte herhangi bir insan müdahalesi yok. Süreç tamamen otomatik olarak yürütülüyor. NVIDIA'nın tanıtım videosu muhtemelen kısa bir süre sonra yeniden yayına alınacaktır ama yaşanan olay bize YouTube'un telifli içerik tespiti sisteminin sanıldığı kadar kusursuz olmadığını, sınırlı kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışan içerik üreticilerinin gereksiz yere sorun yaşayabileyeceğini gösteriyor.

YouTube'un Content ID Sistemi Nasıl Çalışıyor?

YouTube'un Content ID sistemi, bir içerik üreticisi video yüklediğinde onu devasa büyüklükte bir veri tabanına ekliyor. Her yeni video yüklendiğinde ise son yüklenen bu video da dahil olmak üzere görüntünün içeriği diğer videolarla kıyaslanıyor. Şirketin kendi geliştirdiği sistem, ilk yükleyen kişinin her zaman haklı olduğu mantığına dayanıyor.

Bu son örnekte La7 kanalı, NVIDIA'nın tanıtım videosuna kendi haberinde yer verdi. Content ID ise görüntüleri ilk kez La7 tarafından yüklenmiş gibi algıladı ve hak sahibinin de o olduğu kararını verdi. Şirketin algoritması, gündemi takip edemiyor, neler olup bittiğini bilmiyor, bir insan gibi mantık yürütmüyor. Sadece belirli koşullar dizisine bağlı kalıyor. Bu da bazen gerçek hak sahiplerinin bile mağdur olmasına yol açabiliyor.

YouTube, Content ID Yerine Ne Kullanabilir?

Teknolojik gelişmeler hız kesmiyor. Özellikle son birkaç yıl içinde yapay zeka alanında büyük ilerleme kaydedildi. Hatta bunun öncülerinden biri, YouTube'un da sahibi Google oldu. Bu kadar karmaşık sistemler geliştirebilen şirket, Content ID gibi eski ve kusurlu bir sistem yerine daha yapay zeka destekli gelişmiş bir denetim sistemini devreye alabilir.

Bu sistem sadece görsel ve sese bakmakla sınırlı kalmamalı, içeriğin ne olduğunu da anlamalı. Böylelikle DLSS 5'in aslında NVIDIA tarafından tanıtıldığını ve bu videonun da sahibinin de La7 olmadığını tespit edebilmeli. Tabii ki bazıları insan denetimi olması gerektiğini de düşünebilir ancak bu pratikte imkânsız. YouTube'a her dakika yüzlerce saatlik videolar yükleniyor. Tüm bunların insanlar tarafından denetlenmesi mümkün değil. O yüzden YouTube'un yine denetim sistemi kullanması ama bunu daha da geliştirmesi gerekiyor.

Editörün Yorumu

NVIDIA'nın kendine ait DLSS 5 videosunun kaldırılması, bana göre YouTube'un Content ID'nin hâlâ üzerinde çalışması gerektiğini gösteriyor. Bu platformda çok fazla telif sorunu yaşayan içerik üreticisi bulunuyor. Elbette ki herkese itiraz etme hakkı sunuyor ancak videonun erişilemez olduğu süreçteki kayıplara karışmıyor. Bunun içerik oluşturucuları bakımından ne kadar can sıkıcı olabileceğini görebiliyorum. Umuyorum ki Content ID'nin bu tür kusurları en yakın zamanda ortadan kaldırılır.