PS3 Oyunları PS5'te Bulut Olmadan Oynanabilecek Mi? İşte Yeni Gelişme

PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 5 üzerinde oynamanın bir yolu varsa, o da PlayStation Plus Premium planından geçiyor. Ne var ki bu plandaki bulut teknolojisi desteği ülkemizde aktif olmadığı için, ne yazık ki bizler açısından mümkün olamıyor. Ancak aktif olan ülkelerdeki kullanıcılar da konsollarına indirerek oynamayı uzun zamandır talep ediyorlardı. Görünüşe göre heyecan verici bir gelişme ile karşı karşıyayız.

PlayStation 3 Oyunları PlayStation 5 Üzerinde Emülasyon ile Oynanabilecek

Söz konusu gelişmenin merkezinde ise RedoApps isimli bir ekip ve Cloudberry Kingdom var. Oyunun PlayStation 5 üzerinde iki farklı sürümü bulunuyor. Biri uyarlama, diğeri de 'PS3 Edition' olarak isimlendirilen ve söz konusu ekip tarafından özel bir emülatör ile çalıştırılan versiyonu oluyor. İşin heyecan verici kısmı ise şu ki konsolunuza indirip de oynayabiliyor olmanız.

Digital Foundry tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan ekip üyelerinden Sayed Mahmood Alawi, eski PlayStation konsollarına yönelik özel bir emülasyon altyapısı çalışmalarının yıllardır var olduğunu söylüyor. Ne var ki RPCS3 ile bağlantılı olmayıp, tamamıyla ticari kullanım odaklıymış. Dahası ise Alawi, High-Level Emulation (Yüksek Seviyede Emülasyon) yaklaşımı ile Japon teknoloji devinin emülasyon sisteminde standart haline getirdiği 'kayıt durumu' sistemi ile benzerlik gösterecek şekilde kendi çözümlerini getirdiklerini de sözlerine ekliyor.

Bildiğiniz gibi PlayStation 3 konsolunun kalbi olan Cell işlemcisi ve SPU (Sinerjik İşleme Birimi) yapısı, bir hayli karmaşıktı ve oyun geliştiricilerini bir hayli zorluyordu. Emülasyonu zorlaştıran başlıca noktalar da bunlardı. Ekip, bu mimariyi taklit etmektense aynı sonuca ulaşan daha esnek bir yöntem ile bu zorlu noktaları atlama hedefindeymiş. Ne var ki bu defa da her oyun için ayrı uyarlama yapmak gerekecek.

İlk etapta küçük bütçeli ve bağımsız PlayStation 3 oyunlarının emülasyonu için çalışmalar olacaksa da, gelecekte büyük bütçeli yapımlar da bu kapsama dahil edilecekmiş. Eğer her şey planlandığı gibi ilerlerse, bilhassa ülkemizde bulut teknolojisine ihtiyaç olmadan PlayStation 3 oyunları PlayStation 5 üzerinde oynanabilir gibi görünüyor. Elbette bu noktada Japon teknoloji devinin yaklaşımı da büyük önem arz ediyor.