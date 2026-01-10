Peugeot ve Citroen Sahiplerine Müjde: Uzaktan Erişim Tüm Modeller İçin Aktif!

Tofaş ve Stellantis arasındaki anlaşmaların tamamlanmasının ardından PSA tarafında uzun süredir beklenen hamle geldi. Daha önce Fiat (FCA) cephesinde Connect adıyla sunulan bağlantılı araç hizmetleri artık PSA markaları için Link ismiyle devreye alınıyor. İşte detaylar…

PSA Link Nedir?

PSA Link, Peugeot ve Citroen modelleri için sunulan bağlantılı araç (connected car) hizmetidir. Sistem, araç ile kullanıcıyı mobil uygulama üzerinden birbirine bağlayarak uzaktan izleme ve kontrol imkânı sağlar.

Link, tam kapsamlı bir uzaktan yönetim sistemi olmaktan ziyade; takip, güvenlik ve kullanım analizi odaklı çalışır. Araçtaki belirli veriler internet üzerinden kullanıcıya iletilir ve bazı sınırlar uzaktan tanımlanabilir.

PSA Link İle Neler Yapılabilir?

Aracın kilit durumunu uzaktan görüntüleme

Hız limiti ve coğrafi alan (geofence) kısıtlamaları belirleme

Araçtaki arıza ve uyarı kayıtlarını görüntüleme

Sürüş ve kullanım istatistiklerine erişme

PSA Link Hangi Model Araçlar İle Uyumlu?

2019 model yılı ve sonrasındaki birçok Peugeot ve Citroen modeli Link uygulaması ile kullanılabiliyor.

PSA Link, başta Peugeot ve Citroën olmak üzere PSA grubuna ait 2019 ve sonrası birçok model tarafından kullanılabiliyor. Sistem, yalnızca yeni araçlarla sınırlı değil; donanımsal olarak uyumlu olan eski modeller de Link desteği alabiliyor.

Özellikle e-C4 ve e-C4 X gibi elektrikli modellerin tamamı sistemle uyumlu durumda. Ancak Link’in aktif edilebilmesi için aracın yetkili serviste Link donanımıyla güncellenmesi gerekiyor. Bu nedenle hizmet, yazılım güncellemesiyle değil, ücretli bir servis işlemi üzerinden sunuluyor.

PSA Link Nasıl İndirilir?

Sistem, Peugeot ve Citroen’in resmî mobil uygulamaları üzerinden kullanılıyor. Kullanıcılar araç markasına göre aşağıdaki uygulamayı indirmelidir:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...