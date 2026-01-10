Mercedes-Benz A Serisi Macaristan'a Taşınıyor! Fiyatlar Düşebilir!

Mercedes-Benz A-Serisi için sürpriz bir adım attı. Daha önce üretimine son verileceği açıklanan modelin üretimi devam edecek. Ancak bununla birlikte A-Serisi, üretim yerini değiştirerek Almanya’ya veda ediyor. Peki bu karar ne anlama geliyor maliyetlerin düşmesi ile birlikte Türkiye fiyatları da düşer mi? İşte detaylar…

A Serisi Artık Macaristan'da Üretilecek!

Mercedes-Benz A-Serisi, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren Almanya’daki Rastatt fabrikasında üretilmeyecek. Mercedes, giriş seviyesi modelinin üretimini Macaristan’daki Kecskemet tesisine kaydırma kararı aldı.

Böylece A-Serisi, uzun yıllardır taşıdığı “Made in Germany” etiketini de geride bırakmış olacak. Modelin üretimi 2028 yılına kadar devam edecek. Bu kararın arkasındaki temel neden, Rastatt fabrikasındaki üretim kapasitesini rahatlatmak.

Zira Mercedes, söz konusu tesiste yeni CLA ve CLA Shooting Brake modellerine odaklanmayı planlıyor. Ayrıca fabrikanın, 2027’den itibaren hem içten yanmalı hem de elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak yeni nesil GLA’nın üretimini de üstlenecek olması, bu taşınmayı kaçınılmaz hale getirmiş durumda.

Macaristan’a taşınma kararı, üretim maliyetleri açısından Mercedes’e önemli bir avantaj sağlıyor. Kecskemet tesisinde işçilik ve operasyon maliyetleri, Almanya’ya kıyasla belirgin şekilde daha düşük. Bu da A-Serisi’nin birim üretim maliyetinde düşüş anlamına geliyor. Ancak bu avantajın doğrudan satış fiyatlarına yansıması kısa vadede beklenmiyor.

Zira Türkiye'de araç fiyatları direkt olarak ÖTV dilimleri, döviz kuru ve donanım seviyelerine bağlı. Bu sebeple satılacak olan herhangi bir model "yerli üretim" olmadığı sürece düşük fiyatlar ile satılamamakta. Bunun en büyük kanıtı da Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller listesinde ilk sıralarda hep yerli modellerin yer alıyor olması.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...