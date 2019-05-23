PUBG LITE, Türkiye’de Çıktı! Hemen İndirin

Beta süreci öncesi ön kayıtta 300 bini geçerek müthiş bir başarıya imza atan PUBG LITE, bugün itibarıyla Türkiye’de indirmeye sunuldu.

Bu ayın başlarında PlayerUnknown’s Battlegrounds’un ücretsiz sürümü PUBG LITE’ın Türkiye ön kayıt sürecini başlatan PUBG Corp., merakla beklenen beta sürümünü bugün Türkiye’deki oyun tutkunlarıyla buluşturdu.

PUBG LITE sürümünde, orijinal oyunda olduğu gibi bir adaya paraşütle inen 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışacak.

Herkesin Battle Royale heyecanını yaşayabilmesi için geliştirilen PUBG LITE, PC ve dizüstü cihazlarda ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki, PUBG LITE için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri neler? İşte cevabı:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: OSWindows 7,8,10, 64bit

OSWindows 7,8,10, 64bit İşlemci: CPUCore i3 2.4GHz

CPUCore i3 2.4GHz Bellek: 4GB

4GB Grafik İşlemci: GPUIntel HD Graphics 4000

GPUIntel HD Graphics 4000 Depolama Alanı: HDD4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: OSWindows 7,8,10, 64bit

OSWindows 7,8,10, 64bit İşlemci: CPUCore i5 2.8GHz

CPUCore i5 2.8GHz Bellek: 8GB

8GB Grafik İşlemci: GPUNVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

GPUNVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 Depolama Alanı: HDD4GB

9 Mayıs’ta başladığı ön kayıt sürecini 23 Mayıs’ta, yani bugün tamamlayan PUBG LITE, 21 Mayıs ön indirmeye açılmıştı. Oyun, sadece iki hafta içerisinde 300 binden fazla ön kayıt almıştı.

PUBG LITE oyununu aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.