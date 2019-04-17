PUBG’nin Yeni Güncellemesiyle Yeni Bir Zombi Modu Daha Geliyor!

Geçtiğimiz Şubat ayında popüler PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) oyununun mobil versiyonu olan PUBG Mobile için 0.11.0 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme, Resident Evil 2 ile birlikte Survive Till Dawn (Gün doğana kadar hayatta kal) adında yeni bir geçiş etkinliğinin başlangıcını işaret ediyordu.

Ancak son güncellemenin üzerinden iki ay geçti ve artık 0.12.0 güncellemesi karşımızda! Yaklaşık 475 MB boyutundaki PUBG Mobile güncellemesi, bugün Android ve iOS platformları için yayınlandı. Yeni güncelleme, Survive Till Dawn modunun modernize edilmiş halini devam ettirmesinin yanı sıra, oyuna Darkest Night (En karanlık gece) adında yeni bir zombi modu (hayatta kalma modu) daha getiriyor.

0.12.0 güncellemesinde Event (Etkinlik) modu, yeni Survive Till Dawn modunu bulabileceğiniz bir yer olan EvoGround (Evo alanı) olarak değiştirildi. Gelecekte EvoGround için yeni modlar planlanıyor ancak şu an için Survive Till Dawn modunu tek başınıza ya da çok oyunculu olarak oynayabilirsiniz. Yeni oyun modu, zehirli gazlar ve ölümsüzlerle dolu bir gece istilası etrafında şekilleniyor ve burada gün doğumuna kadar hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Yeni Silahlar, Yeni Zombiler ve Çok Daha Fazlası

Elbette 0.12.0 güncellemesi, oyuna yeni bir hayatta kalma modu ve Survive Till Dawn modunun modernize edilmiş halini (yeni silahlar, zıplayan zombiler, zombi köpekleri ve çeşitli oynanış iyileştirmeleri) getirmesinin yanı sıra daha başka değişiklikler de getiriyor.

Yeni Red-dot ve holographic nişangah modifikasyonları, 2x/3x dürbünler ve canlı maçlar izleyebileceğiniz yeni bir spectator (izleyici) modu da güncellemeyle gelen yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca oyuna, oyuncuların birbirlerine like (beğeni) atabilecekleri yeni bir sosyal sistem de getiriliyor. 0.12.0 güncellemesinin tüm detayları için değişim günlüğüne bakmak isterseniz, PUBG Mobile’ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.