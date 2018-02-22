PUBG'nin Yeni Kıyafetlerini Almak 125 Yıl Sürüyor

Popüler oyunlarının başında gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG için tasarlanan yeni eşya kutularında bulunan bazı kıyafetlere ücretsiz olarak ulaşmak için 125 yıl beklenmesi gerektiği iddiası, büyük tartışmaların başlamasına sebep oldu.

PUBG’nin test sunucularında bir süre önce Militia ve Fever isimli kutular denenmeye başlanmıştı. Kutulardan Militia ücretsiz olarak açılabilirken, Fever’ın açılması için küçük bir ücret ödeme zorunluluğu konulmuştu. Ücretli olan Fever’ın içerisinde yer alan 70’ler ve 80’ler temalı kıyafetler oyuncular tarafından oldukça beğenilirken, Milita’dan çeşitli askeri gereçlerin çıkacağı bilgisi daha önce merak edenlerle paylaşılmıştı.

İşin ilginç tarafı ise Fever’dan çıkan kıyafetlerin ücretsiz olarak da edinilebileceği bilgisinin verilmesiydi. Ücretli kutuyu satın almak istemeyen kullanıcıların da kıyafetlere erişmesi için yapılan uygulamanın ise gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Örneğin; siyah renkteki askeri eteğin ücretsiz kutulardan düşme oranının %0.0064 olduğunu söyleyen Ars Technica, yaptığı hesaplamayla bu kıyafeti edinmek için 125 yıl geçmesi gerektiğini kaydetti. Bir etek için 125 yıl beklemenin zorunlu hale getirilmesinin, oyuncuları ücretli kutulara yönetebileceğini söyleyen internet sitesi, kutularda bulunan diğer eşyaların ücretsiz olarak çıkma şansını da listeledi. Oyunun geliştiricisi Bluehole’un yanlış bilgilendirme yaparak oyuncuları yanılttığı vurgulanırken, rastgele bir kutu açımında hangi kıyafetlerin hangi oranda düşeceği listesiyse şöyle sıralandı:

Fever Kutu İçeriği

Zest Turtleneck (Beyaz): 15%

School Shoes (Bej): 15%

Mesh Polo Gömlek: 10%

Combat Eldiven (Haki): 10%

Checke Kırmızı Gömlek (Mercan): 10%

Hi-top Canvas Sneakers (Pink): 10%

Retro Polo Gömlek: 5%

Combat Pantolon (Mercan): 5%

Zest Sunglasses: 4.5%

Zest Loafers with Çorap: 4.5%

Denim Bootcut Pantolon: 4.5%

Zest Bootcut Pantolon: 2.5%

Zest Silk Eşarp: 1.3%

Floral Retro Ceket: 1.3%

Zest Retro Ceket: 0.6%

Zest Denim Ceket: 0.32%

Cropped Corset: 0.32%

Zest Checke Kırmızı Etek: 0.16%

MILITIA Kutu İçeriği