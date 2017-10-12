PUBG'den Yeni Bir Steam Rekoru!

Steam üzerinde pek çok rakibi olmasına rağmen platformun zirvesine yerleşmeyi başaran PUBG, Steam üzerinde tam 2 milyon aktif oyuncuyla yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Geçtiğimiz dönemde 1.34 milyon aktif oyuncuyla bir rekor kıran yapım, kendi rekorunu geçmeyi başardı. Bu konuda en yakın rakibi Dota 2’ye büyük bir fark atan PUBG’ye ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Steam’de yer alan her 7 oyuncudan biri tarafından oynanıyor. Buna ek olarak Dota 2’nin rekoru ise ise 1.29 milyondu.

OVER TWO MILLION!! Thank you all, once again, for your continued support <3 pic.twitter.com/Gf9DEjuhBv — PLAYER @ BGS (@PLAYERUNKNOWN) 11 Ekim 2017

Ayrıca SteamSpy programları yardımıyla 15 milyon oyuncusunu engelleyen yapım, hala zirvede olmasıyla dikkat çekiyor. Henüz erken erişim sürecinde olan PUBG'nin, rakiplerine göre farklı oyun algoritması sayesinde bu başarıya ulaştığını düşünüyorum.

Oyun için yayınlanan son sunucu da pek çok hata olduğunu dile getiren Çinli oyuncular, oyun içerisinde çıkan reklamlar yüzünden de olumsuz yorumlar yaptıklarını belirttiler. Bu konuda mesajını geciktirmeyen yapımcı Bluehole, “Aktif kullanıcı sayımız hızla artıyor ve gerçekten yeni sezona başlayarak oyuncularımıza rahat ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunamayabiliriz. Bu konu hakkında gerçekten endişe duyuyoruz” dedi.