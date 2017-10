PUBG'den Yeni Bir Steam Rekoru!

Steam üzerinde pek çok rakibi olmasına rağmen platformun zirvesine yerleşmeyi başaran PUBG, Steam üzerinde tam 2 milyon aktif oyuncuyla yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Geçtiğimiz dönemde 1.34 milyon aktif oyuncuyla bir rekor kıran yapım, kendi rekorunu geçmeyi başardı. Bu konuda en yakın rakibi Dota 2’ye büyük bir fark atan PUBG’ye ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Steam’de yer alan her 7 oyuncudan biri tarafından oynanıyor. Buna ek olarak Dota 2’nin rekoru ise ise 1.29 milyondu.

OVER TWO MILLION!! Thank you all, once again, for your continued support <3 pic.twitter.com/Gf9DEjuhBv