Nostaljik Radyo Tasarımlı Bluetooth Hoparlör Tanıtıldı: Pil Ömrü Çok Uzun!

Özellikle fiyat/performans odaklı ses ürünleriyle tanıdığımız Çin merkezli teknoloji üreticisi QCY, her geçen gün ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak nostaljik görünümü modern teknolojilerle birleştiren yeni Bluetooth hoparlörü QCY SP300'ü kısa bir süre kullanıcıların beğenisine sundu.

İlk bakışta retro radyo modellerini anımsatan yeni cihaz, gerek dayanıklı ahşap kasası gerekse güçlü teknik özellikleriyle şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Gelin şimdi QCY SP300'ün özelliklerine ve fiyatına hep birlikte göz atalım.

QCY SP300 Bluetooth Hoparlör Özellikleri İle Neler Sunuyor?

Performans odaklı yapısını estetik bir tasarımla harmanlayan cihaz, tamamen ahşaptan üretilen gövdesinde titreşimi azaltmak ve daha sıcak bir ses tonu elde etmek için 12 mm kalınlığında MDF malzemeye ev sahipliği yaparken büyük bataryası sayesinde tek şarjla 20 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

1 inçlik ipek kubbeli tweeter ve 3.5 inçlik fiber kağıtlı orta-bas sürücüyü bünyesinde barındıran Yeni QCY SP300, bas performansını artırmak için ise pasif radyatör teknolojisini kullanıyor. Toplamda 80W tepe güç çıkışına sahip olan cihaz dinamik aralık kontrolü (DRC) özelliğiyle de sesin her seviyede bozulmadan net kalmasını sağlıyor.

Bununla birlikte kablosuz ses kalitesi alanında da iddialı olan hoparlör, 990kbps'ye kadar aktarım hızı sunan LDAC kodek desteğiyle geliyor. Cihaz bu sayede uyumlu cihazlarla eşleştirildiğinde 24-bit/96kHz çözünürlüğünde kayıpsız bir müzik deneyimi vadediyor.

Yeni SP300 Bluetooth bağlantısının yanı sıra 3.5mm AUX girişi, microSD kart yuvası ve USB-C portu üzerinden de müzik dinlenmeye imkan tanıyor. Cihazın üst panelinde yer alan dokunmatik kontrollerle temel işlemler kolayca yapılırken mobil uygulama üzerinden EQ ayarları ve özelleştirilebilir ortam ışığı kontrol edilebiliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

"Milkshake Beyazı" ve "Film Siyahı" olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan QCY SP300'ün Çin pazarındaki fiyatı 49 yuan (yaklaşık 92 dolar) olarak açıklandı. Cihazın küresel pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nostaljik tasarımlı yeni hoparlörü beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.