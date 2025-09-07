Snapdragon 8 Elite 5 Kullanacak İlk Telefonlar Belli Oldu!

Qualcomm, yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Elite 5 için geri sayımı başlattı. ABD merkezli yarı iletken devi, kısa süre içinde tanıtacağı bu güçlü yonga setiyle mobil dünyada iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen işlemcinin hangi telefonlarda yer alacağı da sonunda netleşti. Çinli akıllı telefon üreticisinden gelen resmi açıklamayla Snapdragon 8 Elite 5’in güç vereceği ilk modeller belli oldu.

Xiaomi, Snapdragon 8 Elite 5'i Kullanacak İlk Android Üreticisi Olacak

Son sızıntılara göre Xiaomi, gündemden düşmeyen Xiaomi 16 serisinde Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisini kullanarak ilke imza atacak. Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinden oluşması beklenen seri yalnızca yüksek performansıyla değil, devasa batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerine çekecek.

Mevzubahis iddiaya göre standart model, Xiaomi 16 Pro ve 16 Pro Max, sırasıyla 7000 mAh, 6300 mAh ve 7500 mAh bataryaya sahip olacak. Bu kapasite mart ayında küresel olarak tanıtılan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'da sırasıyla 5400 mAh ve 6100 mAh şeklindeydi. Buna göre ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu kullanım süresine de etki edecektir.

Bu kapasite artışının telefonlarda silikon-karbon bataryaların tercih edilmesi ve iç tasarımın daha verimli şekilde düzenlenmesi sayesinde gerçekleştiği düşünülüyor.

Xiaomi 16 Serisi Tanıtım Tarihi

Mevcut bilgilere göre yeni modeller, önümüzdeki yılın şubat veya mart ayından önce tanıtılmayacak. Henüz net bir tanıtım tarihi ise belirlenmiş değil. Yani akıllı telefon dünyasının biraz sabretmesi gerekecek gibi görünüyor.

Mevcut bilgilere göre yeni modeller, önümüzdeki yılın şubat veya mart ayından önce tanıtılmayacak. Henüz net bir tanıtım tarihi ise belirlenmiş değil. Yani akıllı telefon dünyasının biraz sabretmesi gerekecek gibi görünüyor.