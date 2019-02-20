Qualcomm, Yeni 5G Modemi Snapdragon X55’i Duyurdu

Dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden Qualcomm, 5G teknolojisine sahip yeni modemini tanıttı.

Qualcomm imzalı Snapdragon X55 5G modem, 7nm teknolojisiyle üretildi. 5G’nin yanında 2G desteğine de sahip olan modem, milimetrik dalga (mmWave), 6 GHz altı RF, FDD ve TDD gibi önemli özelliklere sahip.

X55 modemi ile birlikte gelen bazı önemli 4G LTE özellikleri de var. Qualcomm, yeni modeminin 7x20 MHz taşıyıcı agregasyonu, 4x4 MIMO ve 1024 QAM gibi özellikler sayesinde 2.5 Gb / sn'ye kadar indirme hızına sahip olduğunu söylüyor.

5G modem, akıllı telefonların yanı sıra çeşitli ürünlerde de kullanılabilecek. Hotspots, Wi-Fi yönlendiricileri, Always Connected PC’ler, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler, 5G’nin gücünden yararlanabilecek ürünlerden bazıları.

Samsung Galaxy S10 ve LG V50 ThinQ nun 5G versiyonu da dahil olmak üzere, yakında çok daha fazla 5G destekli akıllı telefonlar göreceğiz. Bahsettiğim cihazlar, X55 yerine Qualcomm'un Snapdragon X50 modemini kullanacak. Bu da daha sonra X55 ile piyasaya sürülen cihazlar kadar geniş bir ağ desteği sağlayamayacakları anlamına geliyor.

Bahsi açılmışken, Samsung Galaxy S10 ailesi bugün ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek lansmanda tanıtılacak. Etkinlik, Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak.

Tamindir ekibi olarak bizler de etkinlikteki yerimizi alacağımız ve gelişmeleri anbean sizlerle paylaşacağız. Galaxy S10 ile ilgili en yeni bilgileri almak için bizi takip etmeye devam edin!