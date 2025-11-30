Aralık Ayında Yayınlanacak İnternet Dizileri: Herkes Bunları Bekliyor

Dijital yayın platformları sayesinde artık inanılmaz geniş bir içerik yelpazesinden tek bir tıkla istediğimiz dizileri seyretmeye başlayabiliyoruz. Platformların sunduğu içeriklerin arasına her ay yenileri ekleniyor. Böylece izleyecek dizi bulamama gibi sorunumuz olmuyor. Sadece Aralık 2025'te yayınlanacak internet dizileri bile bizi oldukça uzun bir süre ekran karşısında tutacak zengin içerik yelpazesine erişimimiz olacak.

Aralık 2025'te Hangi İnternet Dizileri Yayınlanacak?

Aralık ayını seyir deneyimi bakımından dolu dolu geçirmek istiyorsanız hangi dijital yayın platformunda aboneliğe sahip olduğunuza göre aşağıda yer alan yapımları inceleyebilir, beğendiğiniz içerikleri takviminizde işaretleyebilirsiniz. Daha sonra belirtilen tarih geldiğinde ekran karşısına geçip yeni eklenen dizilerin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Aralık Ayının Netflix Dizileri

Love is Blind: İtalya: 1 Aralık

İtalya: 1 Aralık CoComelon Sokağı: 1 Aralık

1 Aralık Sean Combs: Hesaplaşma: 2 Aralık

Hesaplaşma: 2 Aralık Kaynanam Beni Seviyormuş: 3 Aralık

3 Aralık İnananlar: 4 Aralık

4 Aralık The Abandons: 4 Aralık

4 Aralık The Price of Confession: 5 Aralık

5 Aralık Manhattan'ın Sahipleri: 5 Aralık

5 Aralık Pro Bono: 6 Aralık

6 Aralık Kan Sahili: 9 Aralık

9 Aralık Belalı Aşıklar: 9 Aralık

9 Aralık Record of Ragnarok: 10 Aralık

10 Aralık Kaza: 10 Aralık

10 Aralık Güneşi Görmeseydim: 11 Aralık

11 Aralık Tomb Raider - The Legend of Lara Croft: 11 Aralık

11 Aralık Kasaba: 11 Aralık

11 Aralık Man vs Baby: 11 Aralık

11 Aralık Bekar Baba: 12 Aralık

12 Aralık Home for Christmas: 12 Aralık

12 Aralık Gölgeler Şehri: 12 Aralık

12 Aralık Gizemli Vakalar: 15 Aralık

15 Aralık Tanınmış Şefler Tanınmamış Şeflere Karşı: 16 Aralık

16 Aralık Acaba Kutuda Ne Var?: 17 Aralık

17 Aralık Adam Gibi Dadı: 17 Aralık

17 Aralık Emily in Paris: 18 Aralık

18 Aralık Aşk Nasıl Mahvedilir?: 19 Aralık

19 Aralık Sicilya Ekspresi: 22 Aralık

22 Aralık Goldin Müzayede'den Koleksiyonun Kralı: 23 Aralık

23 Aralık Stranger Things (5. Sezon 2. Kısım): 26 Aralık

Netflix, dizi seyretmek isteyenlere gelecek ay çok geniş bir içerik yelpazesi sunacak. Bunların arasında en çok öne çıkan yapım muhtemelen Kasaba olacak. 11 Aralık'ta yayınlanacak dizi, aradan geçen uzun yılların ardından yeniden buluşan iki kardeşe odaklanıyor. Bir arabanın bagajında para dolu çanta bulan kardeşler, kısa süre içinde kendilerini beklenmedik bir durumun içinde buluyor.

Aralık Ayının HBO Max Dizileri

Jasmine: 12 Aralık

12 Aralık Supernatural (Tüm Sezonlar): 31 Aralık

Aralık ayında HBO Max'e bir yeni yerli dizi geliyor. Asena Keskinci ve Burak Can Aras, Jasmine olarak adlandırılan bu dizide başrol oyuncu olarak yer alacak. Dizi, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir kadını merkezine alacak. Hayatta kalmak için verdiği mücadele sırasında kendisini karanlık bir dünyanın içinde bulacak.

Dijital yayın platformunda ayrıca dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Supernatural'ı izleme imkânına sahip olacağız. İlk sezondan son sezona kadar bütün bölümler, gelecek ay HBO Max üzerinden erişime açılacak. İzleyiciler, Dean ve Sam kardeşlerin gerçekte var olmadığına inanılan çeşitli varlıklara karşı olan mücadelesini seyredebilecek.

Aralık Ayının Prime Video Dizileri

Elbet Yarın (Surely Tomorrow): 6 Aralık

6 Aralık Fallout (2. Sezon): 17 Aralık

Amazon Prime Video aboneleri, Aralık ayında oyundan uyarlanan dizi Fallout'ın ikinci sezonunu seyredecek. İddialı bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkan ilk sezondan sonra büyük bir merakla beklenmeye başlanan dizinin ikinci sezonu, 17 Aralık'ta yayınlanacak. 6 Aralık'ta ise yirmili yaşlarında ayrılıp yıllar sonra yeniden karşılaşan ikilinin hikâyesine odaklanan Elbet Yarın yayınlanacak.