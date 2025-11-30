Aralık Ayında Yayınlanacak İnternet Dizileri: Herkes Bunları Bekliyor
Aralık ayında yayınlanacak internet dizileri, seyir deneyimini üst seviyeye çıkarmaya geliyor. Gelecek ay dijital platformlarda çok sayıda dizi göreceğiz.
Dijital yayın platformları sayesinde artık inanılmaz geniş bir içerik yelpazesinden tek bir tıkla istediğimiz dizileri seyretmeye başlayabiliyoruz. Platformların sunduğu içeriklerin arasına her ay yenileri ekleniyor. Böylece izleyecek dizi bulamama gibi sorunumuz olmuyor. Sadece Aralık 2025'te yayınlanacak internet dizileri bile bizi oldukça uzun bir süre ekran karşısında tutacak zengin içerik yelpazesine erişimimiz olacak.
Aralık 2025'te Hangi İnternet Dizileri Yayınlanacak?
Aralık ayını seyir deneyimi bakımından dolu dolu geçirmek istiyorsanız hangi dijital yayın platformunda aboneliğe sahip olduğunuza göre aşağıda yer alan yapımları inceleyebilir, beğendiğiniz içerikleri takviminizde işaretleyebilirsiniz. Daha sonra belirtilen tarih geldiğinde ekran karşısına geçip yeni eklenen dizilerin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Aralık Ayının Netflix Dizileri
- Love is Blind: İtalya: 1 Aralık
- CoComelon Sokağı: 1 Aralık
- Sean Combs: Hesaplaşma: 2 Aralık
- Kaynanam Beni Seviyormuş: 3 Aralık
- İnananlar: 4 Aralık
- The Abandons: 4 Aralık
- The Price of Confession: 5 Aralık
- Manhattan'ın Sahipleri: 5 Aralık
- Pro Bono: 6 Aralık
- Kan Sahili: 9 Aralık
- Belalı Aşıklar: 9 Aralık
- Record of Ragnarok: 10 Aralık
- Kaza: 10 Aralık
- Güneşi Görmeseydim: 11 Aralık
- Tomb Raider - The Legend of Lara Croft: 11 Aralık
- Kasaba: 11 Aralık
- Man vs Baby: 11 Aralık
- Bekar Baba: 12 Aralık
- Home for Christmas: 12 Aralık
- Gölgeler Şehri: 12 Aralık
- Gizemli Vakalar: 15 Aralık
- Tanınmış Şefler Tanınmamış Şeflere Karşı: 16 Aralık
- Acaba Kutuda Ne Var?: 17 Aralık
- Adam Gibi Dadı: 17 Aralık
- Emily in Paris: 18 Aralık
- Aşk Nasıl Mahvedilir?: 19 Aralık
- Sicilya Ekspresi: 22 Aralık
- Goldin Müzayede'den Koleksiyonun Kralı: 23 Aralık
- Stranger Things (5. Sezon 2. Kısım): 26 Aralık
Netflix, dizi seyretmek isteyenlere gelecek ay çok geniş bir içerik yelpazesi sunacak. Bunların arasında en çok öne çıkan yapım muhtemelen Kasaba olacak. 11 Aralık'ta yayınlanacak dizi, aradan geçen uzun yılların ardından yeniden buluşan iki kardeşe odaklanıyor. Bir arabanın bagajında para dolu çanta bulan kardeşler, kısa süre içinde kendilerini beklenmedik bir durumun içinde buluyor.
Aralık Ayının HBO Max Dizileri
- Jasmine: 12 Aralık
- Supernatural (Tüm Sezonlar): 31 Aralık
Aralık ayında HBO Max'e bir yeni yerli dizi geliyor. Asena Keskinci ve Burak Can Aras, Jasmine olarak adlandırılan bu dizide başrol oyuncu olarak yer alacak. Dizi, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir kadını merkezine alacak. Hayatta kalmak için verdiği mücadele sırasında kendisini karanlık bir dünyanın içinde bulacak.
Dijital yayın platformunda ayrıca dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Supernatural'ı izleme imkânına sahip olacağız. İlk sezondan son sezona kadar bütün bölümler, gelecek ay HBO Max üzerinden erişime açılacak. İzleyiciler, Dean ve Sam kardeşlerin gerçekte var olmadığına inanılan çeşitli varlıklara karşı olan mücadelesini seyredebilecek.
Stranger Things'in Yeni Bölümü Ne Zaman?
Stranger Things'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte dizinin yeni bölüm tarihi!
Aralık Ayının Prime Video Dizileri
- Elbet Yarın (Surely Tomorrow): 6 Aralık
- Fallout (2. Sezon): 17 Aralık
Amazon Prime Video aboneleri, Aralık ayında oyundan uyarlanan dizi Fallout'ın ikinci sezonunu seyredecek. İddialı bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkan ilk sezondan sonra büyük bir merakla beklenmeye başlanan dizinin ikinci sezonu, 17 Aralık'ta yayınlanacak. 6 Aralık'ta ise yirmili yaşlarında ayrılıp yıllar sonra yeniden karşılaşan ikilinin hikâyesine odaklanan Elbet Yarın yayınlanacak.