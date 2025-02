Rainbow Six Siege Görüp Görebileceğiniz En İddialı Değişikliklerle Geliyor

2015 yılında piyasaya sürülen Rainbow Six Siege, Ubisoft'un en başarılı live-service oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Son dönemde tam çapraz oynama desteği ve daha sıkı anti-hile önlemleri gibi güncellemelerle oyuncuların ilgisini canlı tutmayı başaran Ubisoft'un Six Invitational şampiyonluk haftasında yaptığı açıklamaya göre Rainbow Six Siege büyük çaplı bir dönüşüm sürecine giriş yapıyor.

Siege X Showcase etkinliğinde tanıtılacak olan bu köklü değişim yepyeni silahlar, özel aygıtlar, grafik ve ses iyileştirmeleri gibi yenilikler barındırıyor.

Önce grafik ve ses düzenlemelerine bakalım: Ubisoft'un ağzıyla "derinleştirilmiş taktiksel oynanış" ve "yeni oynanış biçimleri"nden bahsediyoruz. Yeni güncellemeyle birlikte oyunun grafik ve ses kalitesinde önemli iyileştirmeler yapılacak ancak hangi çapta güncellemeler olacağına dair henüz fazla detay yok.

"R6 Sonsuza Kadar Yaşayacak"

Ubisoft yöneticileri gelecekte açık dünya ve live-service oyunlara daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

Oyunun yaratıcı direktörü Alexander Karpazis, bir süredir dolaşan devam oyunu söylentilerine rağmen, Rainbow Six Siege'in sonsuza kadar yaşayabileceğini vurguladı. Oyunun neredeyse 10 yıllık olduğunu hatırlarsak bu epey iddialı bir söylem diyebiliriz.

Rauora: Prep Phase'in Yeni Parçası

Rauora, Year 10 Season 1'in başlangıcında oyunculara sunulacak ve Operation Prep Phase savaş fazının bir parçası olacak. İki hafta sonra ise Renown veya R6 kredileri ile kilidi açılabilecek.

Bununla beraber birincil ve ikinci silahlarda da değişiklikler mevcut:

417 marka keskin nişancı tüfeği veya M249 hafif makineli tüfek

veya GSH-18 9mm tabanca veya kırmızı nokta nişangahı ve genişletilmiş şarjör ileyeni Reaper MK2 makineli tabanca

oyuna entegre edilecek. Ayrıca özel cihaz olarak eployable Omnilink Mesh Launcher (DOM) eklenecek. DOM, akıllı bir kurşun geçirmez bariyer ve yalnızca kapı girişlerinde kullanılabiliyor ve yere kadar uzanıyor. Bu akıllı bariyer, müttefik drone'lar yaklaştığında kendini kaldırarak onların geçişine izin veriyor. Ayrıca üst kısmında bulunan bir tetikleyici sayesinde herhangi bir operatör tarafından açılabiliyor. Bariyer ilk kez yerleştirildiğinde veya kapatıldığında, savunmacılar kısa bir süreliğine erişim engeli yaşıyor.

Büyük Tanıtım Tarihi Belirlendi

Tüm bu gelişmeler ve fazlasının paylaşılacağı tarih ufukta 13 Mart'ı işaret ediyor. Siege X Showcase etkinliği bu tarihte sahne alacak.

Siz bu güncelleme için heyecanlı mısınız? Yorumlarda tartışalım.