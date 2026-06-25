9000 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 100W Hızlı Şarj ve 165Hz Ekranı Var

iQOO, Neo 12 isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Neo 12'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO Neo 12'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Parmak İzi: Ekran altında ultrasonik parmak izi sensörü

iQOO Neo 12'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iQOO Neo 10'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4.400 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 4.400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iQOO Neo 12'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Neo 12 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu güçlü işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemciye sahip mobil cihazlarda ayrıca battle royale türündeki PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla birden hem daha yüksek performans ve hem daha yüksek verimlilik sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Söz konusu işlemcinin OnePlus 15, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. iQOO Neo 10'da ise Snapdragon 8s Gen 4 mevcut. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

iQOO Neo 12'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada Neo 10'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünülrüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iQOO Neo 12'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Neo 10'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği mevcut.

iQOO Neo 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 12'nin 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Neo 10, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Neo 12 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 12'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Neo 12'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Neo 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10 için 31.999 rupi (15.749 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Neo 12'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 34 bin rupi (16.734 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO Neo 12'nin batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank bile taşımaya gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.