Popüler Oyun Hacklendi! Herkese Bedava Para ve Kostüm Verildi

Rainbow Six Siege'e oyun tarihinin en büyük siber saldırılarından biri düzenlendi. Bilgisayar korsanları, sisteme sızarak trilyonlarca dolar değerinde oyun içi para dağıttı. Büyük çaplı siber saldırı sonucunda pek çok oyuncunun oyuna erişmesi engellendi. Ubisoft, yaşanan olayların üzerinden çok geçmeden sunucuları erişime kapattı.

Rainbow Six Siege Hacklendi

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre bilgisayar korsanları, Rainbow Six Siege sistemine sızarak oyuncuların hesabına 339 trilyon dolar değerinde R6 kredisi ekledi. Bununla birlikte oyuncular, hesabına çok nadir bulunan ve sadece geliştiricilere özel olan kostümlerin eklendiğini fark etti. Hatta sadece bedava oyun içi para sağlamakla sınırlı kalınmadı, oyuncular rastgele yasaklanmaya başlandı.

Henüz olayın arkasında hangi hacker grubunun olduğunu bilinmiyor fakat sisteme sızan kişilerin gerçekleştirdiği eylemler, oyun dünyasını şaşkına çevirdi. Bilgisayar korsanları, oyunun sağ üst köşesinde sürekli sahte ban (yasaklama) bildirimleri gösterdi. Bu bildirimlerde hangi ifadelerin yer alacağını belirleyebilen hackerlar, oyuncularla resmen alay etti.

Ubisoft, oyun dünyasının hızlı bir şekilde gündemine oturan bu olayın ardından resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir duyuru paylaşarak olağan dışı faaliyetlerin incelenmeye başlandığını belirtti. Yaklaşık iki saat sonra durum kontrolden çıkmaya başladı. Şirket, beklenmedik bir karar alarak oyun sunucuları ile gerçek para kullanılarak oyun içi para alınan marketini süre belirtmeksizin kapattı.

Rainbow Six Siege krizi hâlâ devam ederken hackerların sadece oyun içine müdahale etmekle sınırlı kalmadığı, Ubisoft'un veri tabanına ve oyunun kaynak kodlarına da eriştiği ileri sürüldü. Bunlar şimdilik bir iddia olarak kalırken Ubisoft, sunucular tekrar erişime açıldığında her şeyin olayların başlamadan önceki gibi olacağını ifade etti. Oyunculara verilen paralar ve kostümler geri alınacak, suçsuz yere yasaklanan kişilerin de yasağı kaldırılacak.