BYD'den 710 KM Menzilli Yeni SUV! 362 Beygir ve Dahası

Tamamen elektrikli yeni SUV BYD Sealion 06'nın batarya ve menzil detayları açıklığa kavuştu. Güncellenen modelde menzilin yanı sıra performans tarafında da ciddi bir artış meydana geldi. Motor gücü ile dikkatleri üzerinde toplayan bu model hem sürüşü daha keyifli hâle getiriyor hem daha kolay bir sürüş imkânı sunuyor.

Elektrikli BYD Sealion 06 Özellikleri

Elektrikli BYD Sealion 06, iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Standart versiyon, 75.616 kWh batarya kapasitesi sağlarken tek bir şarjla 620 kilometre yol katetmenize olanak tanıyor. Çok daha uzun yolculuklar yapmayı mümkün kılan 82.732 kWh kapasiteli diğer versiyon ise CLTC verilerine göre menzili 710 kilometreye kadar çıkarıyor.

Yeni modelde batarya kapasiteleri artarken her versiyonda aracın ağırlığı da 538,6 kilogram ile 571,3 kilogram arasında değişiyor. Eski versiyonlarda 170 kW ve 180 kW olan motor gücü, yeni Sealion 06 EV modelinde 270 kW'a (362 beygir gücü) yükseldi. Bu artış sayesinde aracın maksimum hızı da saatte 210 kilometreye ulaştı.

Markanın "Ocean" adlı tasarımına bağlı kalınan araç, 4,81 metre uzunluğa sahip. Arka tarafında boydan boya LED stop lambaları bulunuyor. Satış miktarına bakılacak olursa Sealion 06 serisinin çok ilgi gördüğünü söylenebilir. Kasım ayında 35 bin 81 adetlik satış miktarı elde eden seri, dört ay üst üste 30 bin sınırını aştı.

Tamamen elektrikli versiyonun satışları, tüm serinin satışlarının yüzde 70'lik kısmını kapsıyor. Bu da özellikle elektrikli modele yoğun bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu arada güncellenen elektrikli BYD Sealion 06'nın daha güçlü motor ve büyük batarya dolayısıyla önceki modelden daha yüksek bir fiyata sahip olması muhtemel.

Fiyat tarafında ise güncel (eski) modelin Çin pazarında 20.600 ile 23.400 dolar arasında değişen etiketlerle satıldığı biliniyor. Bu rekabetçi fiyatlar, aracın Çin'deki yüksek satış adetlerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak yeni güncellenen güçlü motorlu ve büyük bataryalı versiyonun fiyatının bu seviyelerin biraz üzerinde olması bekleniyor.