Türkçe Destekli Popüler Simülasyon Oyunu 21 TL'ye Düştü!

Steam simülasyon oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım edebilecek Ranch Simulator indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü.

Toxic Dog tarafından geliştirilen Ranch Simulator'da ailemizin virane hâldeki çiftliğini yönetmeye başlıyoruz. Çiftliğe çeşitli bakımlar yaparken aynı zamanda ticaret yapabiliyor ve avlanabiliyoruz.

Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyun tek kişilik modun yanı sıra dört kişiye kadar co-op desteği sunuyor. Dolayısıyla Ranch Simulator, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için de uygun.

Ranch Simulator'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?

2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Ranch Simulator 2,99 dolardan (108 TL) 59 sente (21 TL) düştü. Kampanya 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Ranch Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri