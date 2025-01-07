İnce ve Hafif: Razer Blade 16 Yeni Nesil Gaming Laptop

Razer, CES 2025 etkinliğinde uzun süredir beklenen Razer Blade 16’nın 2025 versiyonunu tanıttı. Blade serisi, bu yılki yenilikleriyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamaya kararlı görünüyor.

Yeni tasarım, AMD’ye geçiş, güncel NVIDIA grafik kartları ve daha fazlasıyla işte karşınızda Razer Blade 16:

Hem İnce, Hem Hafif, Hem Güçlü

Blade 16’nın yeni modeli, %32 oranında daha ince ve hafif bir tasarım sunuyor. Geçen yılın 22mm kalınlığındaki modeliyle kıyaslandığında, bu yılki model yalnızca 15mm kalınlığında. Tek parça alüminyumdan CNC ile işlenmiş gövdesi, hem dayanıklılığı artırıyor hem de zarif bir görünüm katıyor.

Razer, yıllardır tasarımda büyük değişiklik yapmadığı klavyeyi bu yıl yeniledi. Yeni klavye, %50 daha fazla tuş derinliği ve %20 daha yüksek dayanıklılık ve 6 milyon basım sunuyor.

AMD'ye Geçiş Yaptı

Razer, ilk kez Intel’den vazgeçerek Blade 16’nın gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisine emanet etti. Bu işlemci daha serin çalışma, verimlilik ve üstün performansıyla göz dolduruyor. Ek olarak Razer’ın ilk AI destekli laptop modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bu modelde lehimli RAM karşımıza çıkıyor. 8,000MHz hızında 64GB’a kadar RAM desteğine sahip model, yeni buhar odası teknolojisiyle tasarlanan soğutma sistemiyle geliyor. Bu sistem sayesinde ince kasayı muhafaza edebildiler.

QHD+ çözünürlükte, 240Hz OLED ekran paneli bu modelde de yerini alıyor. 0.2ms tepki süresiyle oyunculara hızlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca bağlantı noktaları açısından bir kayıp yaşanmamış, yalnızca Intel Thunderbolt 4 yerini USB4’e bırakmış durumda.

Razer Blade 16 (2025), gaming laptop dünyasında çıtayı yükseltme hedefiyle 2025'in ilk çeyreğinde görücüye çıkacak.