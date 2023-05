Razer Gold'dan Clash of Clans ve Clash Royale Kampanyası

Oyuncular için tek bir dijital para birimi sunma amacıyla yola çıkan Razer Gold, yeni markalarla yarattığı küresel yaşam tarzı kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Halihazırda birçok ünlü mobil ve PC oyunu için kampanyalara sahip olan sisteme artık Supercell oyunları da dahil olacak.

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunları arasında yer alan Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale ve Hay Day gibi oyunlar Razer Gold bünyesine eklendi. Kullanıcıları önemli indirimler ve bonuslar bekliyor.

Razer Gold Supercell Kampanyaları

23 Mayıs itibarıyla başlayan kampanyaya göre Razer Gold sanal kredi sistemine katılan oyuncular, oyun içi para birimlerinde %10 bonus kazanacak. Ayrıca oyun taşlarını (gems) veya elmaslarını Razer Gold cüzdanını kullanarak tamamlayan oyunculara %8 bonus imkanı sağlanacak.

18 Haziran tarihine kadar stoklar dahilinde devam eden kampanyaya katılan oyuncular; Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale ve Hay Day gibi oyunlarda önemli indirimler yakalama şansına erişecek. Promosyon döneminde bazı ülkelerde ise sınırlı sayıda üretilen Supercell ürün paketleri dağıtılacak.

Razer Gold Nedir? Razer Gold Nasıl Satın Alınır?

Razer Gold, toplamda 34 bin oyun ve uygulama için ortam sağlayan bir sanal kredi sistemidir. Oyuncuların tek bir merkezden yükleme yaparak oyunlar arasında harcama yapabildiği ve bonus kazanabildiği sistem, başta mobil oyunlar olmak üzere birçok ünlü çevrim içi oyunu kapsar.

En ünlü Razer Gold oyunları arasında League of Legends, Legends of Runeterra, Clash of Clans, PUBG Mobile, CS:GO ve Genshin Impact gibi oyunlar yer alır.

Razer Gold'a katılmak ücretsizdir. Buraya tıklayarak Razer Gold sistemine katılabilirsiniz. Daha sonrasında ise cüzdanınıza yükleme yaparak istediğiniz Razer Gold oyunu veya uygulama için harcama yapabilir ve bonuslar kazanabilirsiniz. Razer Gold e-pinleri aynı zamanda, aşağıdaki marketlerde de bulunabilir: