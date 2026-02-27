Bu Laptop Kılıfı Telefon ve Kulaklıklarınızı Kablosuz Şarj Edebiliyor!

Oyuncu ekipmanları denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Razer, günlük hayatı kolaylaştıracak ve kablo kalabalıklığına son verecek yenilikçi bir aksesuarı piyasaya sürdü. Şirket dizüstü bilgisayarınızı korurken aynı zamanda mobil cihazlarınızı şarj edebilen yeni 16 inç kablosuz şarjlı laptop kılıfını resmen tanıttı. İşte detaylar!

Razer Kablosuz Şarjlı Laptop Kılıfı Neler Sunuyor?

Markanın yeni ürünü standart bir koruyucu kılıf olmanın yanı sıra MagSafe ve Qi destekli iki adet gizli kablosuz şarj istasyonuna ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar bu alanlar sayesinde prize veya ekstra kablolara ihtiyaç duymadan telefonlarını veya kulaklıklarını şarj edebiliyor.

Sistemin çalışması için kılıfı en az 30W gücünde bir USB-C adaptörüne bağlamanız gerekiyor. Bağlantı sağlandığında alt kısımdaki şarj pedi akıllı telefonunuz için 15W hızlı şarj sunarken, üst kısımdaki daha küçük ped ise AirPods Pro 3 gibi kablosuz kulaklıkları 5W gücünde şarj edebiliyor. Ayrıca manyetik kilit sistemi sayesinde kılıf kapalıyken bile cihazlarınız güvende kalıyor.

Korumaya gelecek olursak ürünün dış yüzeyde günlük aşınmalara, yıpranmalara ve yağmura karşı dayanıklılık sunan polyester malzeme yer alıyor. İç kısımda ise bilgisayarınızı çizilmelere karşı koruyan, yılan derisinden ilham alınmış peluş astar ve mikrofiber dolgular bulunuyor. Bununla birlikte ürünün güçlendirilmiş köşe tasarımı da olası düşmelere karşı ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Razer kablosuz şarjlı laptop kılıfı global pazarda 130 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kablosuz şarj özelliğine ihtiyaç duymayan kullanıcılar içinse ürünün sadece koruma odaklı bir versiyonu da bulunuyor.

Cihazın Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili Razer cephesinden henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ancak mevcut döviz kurları ve vergiler göz önüne alındığında ürünün ülkemize gelmesi durumunda 5 bin ile 6 bin TL bandında bir fiyata sahip olması muhtemel görünüyor.

Peki siz Razer'ın yeni kullanışlı laptop kılıfı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.