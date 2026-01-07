Oyundaki Her Şeyi Hissettiren Koltuk Tanıtıldı! Hoparlörü de Var

Razer, CES 2026'da şimdiye kadarki en ilginç oyuncu koltuğu Madison'ı tanıttı. Bu konsept model, bir oyuncu koltuğundan beklenen her şeyi sunmanın yanı sıra size son derece gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Hatta ek oyuncu ekipmanlarına olan ihtiyacını da ortadan kaldıracak çözümler sağlıyor.

Razer'ın Madison Koltuğunun Özellikleri Neler?

Razer'ın konsept oyuncu koltuğu Madison, üst köşelerde yer alan iki adet THX sertifikalı hoparlör ile birlikte geliyor. Bu hoparlörler sayesinde kulaklık takmadan oyunlardaki, YouTube ve benzeri platformlardaki videolardaki sesleri rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Böylece kendinizi bir filmin sahnesinde ya da oyunun içinde hissedebiliyorsunuz.

Bu koltuğun diğer bir dikkat çekici yanı, titreşim üreten altı farklı bölgeye sahip olması. Bu çeşitlilik, oyunda sol tarafta bir patlama olursa o tarafın titremesini sağlamanıza olanak tanıyor. Bir araba sürüyorsanız sarsıntıyı sırtınızda hissettirebiliyor. Bu da sadece sesi duymakla sınırlı kalmayıp o anı fiziksel olarak deneyimlemenize yardımcı oluyor.

Koltuğun üst köşelerinde renk değiştiren ışık sistemi bulunuyor. Bu renkler, oyundaki sahnelere ya da diğer oyuncu ekipmanlarınıza göre değişiyor. Örneğin Ghost of Tsushima oynuyorsanız ve bol yeşilliğin içinde geziniyorsanız renkler de yeşile dönerek ortama oyunla uyumlu bir atmosferin hâkim olmasını sağlıyor.

Bu arada tekrardan belirtmekte fayda var: Razer'ın oyuncu koltuğu Madison henüz konsept bir ürün ve net bir çıkış tarihi ya da fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak şirketin geçen yıl tanıttığı ısıtma ve soğutma özellikli Arielle koltuğunun çok pahalı olacağı gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlatalım. Bu koltuğun sunduğu özellikler de maliyeti oldukça arttırıyor. Dolayısıyla seri üretime geçip geçmeyeceği konusunda net bir şey söylemek en azından şu aşamada mümkün değil.