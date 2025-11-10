RDR2'yi GTA 5'e Dönüştüren Mod Yayınlandı (Video)

Red Dead Redemption 2 (RDR2), Vahşi Batı'yı en iyi şekilde yansıtmayı başaran sayılı oyunlardan biri oldu. İlk piyasaya sürüldüğü günden bu yana çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen oyun özellikle dikkatlice bakıldığında fark edilebilecek sayısız ayrıntıya sahip olması ile beğeni topladı.

Tüm bu özelliklere rağmen oyunda bazı eksikler de mevcut. Örneğin çeteler oyunda mevcut olsa da bunlara nadiren denk rastlanıyor. Vahşi Batı'da geçen bir oyun için çok büyük eksiklik olarak kabul edilebilecek olan bu durum, yeni yayınlanan bir modla birlikte giderildi.

Bu Mod, RDR2'ye GTA 5'teki Gibi Çeteler Ekledi

Rededrunk tarafından yayınlanan Rededrunk's Factions isimli yeni Red Dead Redemption 2 modu, oyuna Grand Theft Auto 5'tekine benzer çeteler eklemek üzere geliştirildi. Oyunun çeşitli yerlerine eklenen bu yeni çeteler hem birbirleriyle hem oyuncu ile etkileşime girerek oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Farklı çeteler arasında ittifaklar kurmaya izin veren bu mod, oyundaki ana karakterimiz olan Arthur Morgan'a tepki vererek onlarla ana görevlerle ilgili olaylar hakkında konuşuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, GTA oyunlarına benzer şekilde bu oyunda da her bölge farklı bir çete tarafından kontrol ediliyor.

Mod biraz incelendiğinde çeteler arasındaki ilişki sisteminin oldukça ayrıntılı şekilde geliştirildiği görülüyor. Bazı çeteler iyi anlaşırken bazıları ise ilk görüşte birbirlerinden nefret ediyor. Bu ilişkiler, kontrol ettikleri bölgeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bazı çetelerin bölgeleri paylaşamama gibi nedenlerle birbirleriyle savaş hâlinde olduğunu da belirtelim.

Bu mod, ana görevler sırasında çalışmıyor. Bu da modu yalnızca açık dünyada serbest bir şekilde gezinirken görebileceğiniz anlamına geliyor. Şu anda Nexus Mods üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmış olan bu modu yüklemek için ScriptHookRDR2 V2'ye ihtiyaç duyuluyor. Bilmeyenler için bu, RDR2'ye özel olarak geliştirilen modların yüklenmesine imkân tanıyan bir mod.

Rededrunk's Factions da dahil olmak üzere pek çok modun çalışmasında kritik rol oynayan bu aracı yükledikten sonra modu kurabilirsiniz. Rededrunk Factions.ini dosyasında çeteleri etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek için true, devre dışı bırakmak için false değerini kullanabilirsiniz. Rededrunk_Factions.txt dosyasında ise bölge sahipliği, ilişkiler ve benzerleri yer alıyor. Geliştirici, oyuncuları bunların değiştirilmesi hâlinde modun düzgün çalışmayabileceği konusunda uyarıyor.