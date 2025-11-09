Türkçe Destekli Aşırı Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Başlangıçta kolay gibi görünen ancak ilerledikçe karşınıza rahatsız edici derecede bir zorluk çıkaran oyunları oynayarak vakit geçirmek ister misiniz? Öyleyse şu anda tam size göre bir ücretsiz oyun var. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan fırsatı değerlendirirseniz istediğiniz zaman stres atabileceğiniz bir oyununuz olabilir.

Will Glow the Wisp Ücretsiz Oldu

Will Glow the Wisp, Steam'de ücretsiz oldu. Shoot 'em up türüne sahip olan bu oyun, normalde 1.99 dolar (84 TL) fiyat etiketiyle satılıyor ancak 11 Kasım saat 10.00'a kadar ücretsiz olması dolayısıyla şu an hesabınıza eklerseniz oyuna hiçbir ücret ödemeden sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Will Glow the Wisp Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin.

Arama bölümüne "Will Glow the Wisp" yazın.

Oyunun ismine tıklayarak sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine tıklayın.

Oyunun kütüphanenize eklendiğine dair bilgilendirme ile karşılaşacaksınız.

Bu sayfanın altında yer alan oyunu yükleme seçeneğine basın.

Oyunun yükleme işlemi tamamlandıktan sonra kütüphanenizden oyunu bulup üzerine tıklayın.

"Oyna" butonuna basarak oyunu açın.

Will Glow the Wisp Fragmanı

Will Glow the Wisp Nasıl Bir Oyun?

Will Glow the Wisp, bir ışık topunun karmaşık labirentten kaçma çabasını merkezine alıyor. Bu büyük ve engellerle dolu labirentte ilerlemesi için ona yardımcı olmanız gerekiyor. Oyun temelde iki mod sunuyor. Bunlardan ilkinde mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar çok ilerlerseniz o kadar yüksek puana sahip oluyorsunuz.

Can sıkıntısını giderecek oyunlar arasında yer alan oyundaki diğer mod, rekabetçi bir şeyler arayanlara hitap ediyor. Bu modda ise yüksek puan alan diğer oyuncuların elinde tuttuğu rekoru aşmaya çalışıyorsunuz. Ne var ki bunu başarmak o kadar da kolay değil. Bunu yapmak için saatlerinizi hatta günlerinizi feda etmeniz gerekiyor.

Will Glow the Wisp Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2 ya da daha üstü

İşlemci: 1.80 GHz hızına sahip işlemci

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 (1024 MB Ram)

DirectX: Sürüm 9.0c

Kullanılabilir Depolama Alanı: 1 GB

Will Glow the Wisp Önerilen Sistem Gereksinimleri