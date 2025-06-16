Reacher 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Amazon Prime Video'nun popüler dizisinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Reacher 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Amazon Prime dizileri arasında yer alan Reacher'ın 4. sezonunun 2026 yılının şubat veya mart ayında yayınlanması bekleniyor. Yeni sezonun sekiz bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Reacher 3. Sezon Türkçe Fragman

Reacher Oyuncuları

Alan Ritchson

Maria Sten

Malcolm Goodwin

Willa Fitzgerald

Serinda Swan

Sonya Cassidy

Shaun Sipos

Johnny Berchtold

Roberto Montesinos

Robert Patrick

Olivier Richters

Dizide Alan Ritchson "Jack Reacher" karakterini, Maria Sten "Frances Neagley" karakterini, Malcolm Goodwin "Oscar Finlay", Willa Fitzgerald "Roscoe Conklin" karakterini, Serinda Swan "Karla Dixon" karakterini, Sonya Cassidy "Susan Duffy" karakterini, Shaun Sipos ise "David O'Donnell" karakterini canlandırıyor.

Reacher Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Lee Child'ın The Killing Floor isimli romanından uyarlanan dizi, işlemediği bir cinayet nedeniyle tutuklanan Jack Reacher'ın hikâyesini konu alıyor. Dizinin tüm sezonlarını Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.