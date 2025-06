Yeni Gelinlerin Ölümüne Oyun Oynadığı Gerilim Filminin İkincisi Geliyor

2019 yılında Netflix'te çıkan gerilim/korku filmi Ready or Not için devam filmi yapılacağı doğrulandı. İkinci film, "Ready or Not 2: Here I Come" adıyla birinci filmdeki laneti, izleyiciyi sıkmadan, eğlenceli bir dille anlatmaya devam edecek.

İlk filmi yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, ikinci film için de koltuğa oturuyor. Senaryoda ise Guy Busick ve R. Christopher Murphy'nin imzaları bulunuyor. (Gerisi spoiler içerir.)



"Saklambaç" olarak çevirilen filmde Grace adlı yeni gelin, çok zengin bir ailenin malikânesinde hayatta kalmaya çalışmıştı. Le Domas ailesinin sözde geleneğine göre; aileye yeni katılan gelin veya damat, listeden bir kart çekip oynanacak oyunu belirlemeli ve bu oyunu kazanmalı. Grace'e önceleri eğlenceli bir gelenek gibi görünen oyun, aslında onun ölüm fermanıydı.

Yeni gelin, saklambaç oyunu kartını çekince zengin aile 100'den geriye saymaya başlıyor. Grace kendine saklanacak bir yer bulurken aile de gelini öldürecek silahları seçiyor ve sabaha kadar onu öldürmeye çalışıyor.

Samara Weaving, Grace Olarak Geri Dönüyor

İlk filmde ana karakter Grace'i canlandıran Samara Weaving geri dönüyor. Bu projeye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu, devam filmindeki rol arkadaşları Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Néstor Carbonell, Kathryn Newton, Kevin Durand, David Cronenberg. İlk filmden başka kimse yer almıyor, zira hepsi öldü.

Ready or Not, mekan anlamında çok geniş değildi ve büyük çoğunluğunda malikâne sahneleriyle ekrandaydı. Ready or Not 2: Here I Come ise daha geniş sahenelere ev sahipliği yapacak.

Final sahnesinde Grace, herkes öldükten sonra Le Domas ailesinin atasını görmüştü. Şimdi ise konu, yeni bir olağanüstü varlık etrafında dönüyor ve bu varlığa tapanların hikayesini anlatıyor. Ve yine ilk filmdeki gibi gerilim temaları komedik bir dille işlenecek.

Ready or Not 2: Here I Come (Saklambaç) Vizyon Tarihi

Farklı mekanlar, farklı karakterler ve tabii ki ölümcül bir oyun daha göreceğimiz Ready or Not 2: Here I Come'ın 2026'da vizyona girmesi bekleniyor. Başrol Weaving, ilk filmdeki heyecanını şöyle anlatmıştı:

Film tam olarak seyircinin beklediği gibi olacak. Daha büyük, daha komik, daha korkunç. Her telden çalıyor. Keşke daha uzun sürseydi.

Yeni film çıkmadan önce bir hatırlatma yapmak için filmi başta Netflix olmak üzere dijital platformlardan izleyebilirsiniz.